Absetzung rückt näher: Sender streicht "Unter Uns"-Folgen

Geht es langsam los mit der Absetzung der beliebten RTL-Daily "Unter uns"? Erst vor Kurzem hatte der Sender bekannt gegeben, die Serie im März 2027 auslaufen zu lassen und nicht weiter zu verlängern. Jetzt scheinen die ersten Schritte dafür eingeleitet worden zu sein, denn laut Bunte nimmt RTL die Serie aus dem Morgenprogramm. Bisher liefen vormittags immer die Wiederholungen vom Vortag, doch damit ist jetzt Schluss. Stattdessen soll während dieser Zeit von nun an "Verklag mich doch!" mit Christopher Posch laufen. Die regulären neuen Folgen sollen bis März noch zur gewohnten Zeit am Vorabend laufen.

Das neue Modell verspricht jedoch, kein Erfolg zu werden, wie die Quotenzahlen zeigen. Wie DWDL.de berichtet, schalteten bei der ersten Folge am Montag lediglich 80.000 Zuschauer ein. In der für die Werbewirtschaft besonders wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam das Format demnach auf einen Marktanteil von 1,8 Prozent. Für die Anhänger der Serie ist die Programmänderung damit ein deutliches Zeichen dafür, dass der angekündigte Abschied der Soap vom Sender tatsächlich immer näher rückt.

"Unter uns" zählt mit "Alles was zählt" und "GZSZ" zu den bekanntesten und langlebigsten Dailys im deutschen Fernsehen. Tatsächlich geht die Geschichte der Schillerallee 32 Jahre zurück. Doch warum wird die Show eingestellt? RTL selbst nannte laut Bunte die fallenden Quoten als einen der Gründe. Die Serien verlieren immer mehr junge Zuschauer an Streaming-Plattformen und Social Media, wodurch sie sich weniger Dailys ansehen. Die Produktionsfirma UFA hat schon angekündigt, nach möglichen Varianten für eine Fortsetzung zu suchen. Allerdings gibt es bisher keine Pläne dafür.

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RTL / Julia Feldhagen "Unter uns"-Cast Patrick Müller, Sharon Berlinghoff, Valea Scalabrino und Ben Heinrich

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Imago Cast von "Unter Uns" beim Fantreffen im Kölner Coloneum, 11. August 2025

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RTL / Stefan Behrens Nikolaus Lessky , Jana Wosnitza und Luis Moll am Set von "Unter uns"