Isabell Horn (42) zieht es offenbar in den australischen Busch! Die Schauspielerin soll laut Bild im Januar 2027 als Kandidatin in der 20. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! dabei sein. Dort müsste sie sich dann den berüchtigten Dschungelprüfungen stellen. Einem breiten Publikum ist Isabell vor allem durch ihre Rolle als Pia Koch in Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt. Nach Informationen der Zeitung wäre sie der dritte Promi, der bislang für die kommende Staffel enthüllt wurde. Zuvor waren bereits Schlagersängerin Michelle (54) und Realitystar Serkan Yavuz (33) als potenzielle Teilnehmer bekannt geworden. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht. Der Sender hielt sich auf Nachfrage von Bild bedeckt: "Spekulationen zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht", hieß es von RTL lediglich.

In der RTL-Serie spielte Isabell von 2009 bis 2014 die Pia Koch. Im Jahr 2015 kehrte sie dann noch einmal für kurze Zeit in die Soap zurück. Ihre Figur sorgte damals besonders mit einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte für Aufsehen: Pia führte eine Dreiecksbeziehung mit John, gespielt von Felix von Jascheroff (44), und Leon, dargestellt von Daniel Fehlow (51). Nach ihrer Zeit bei GZSZ war die Darstellerin unter anderem in "Betty's Diagnose" zu sehen. Im Dschungelcamp würde sie sich nun ganz ohne Drehbuch zeigen – mit wenig Schlaf und unter dem Druck der Prüfungen. Durch die Jubiläumsstaffel sollen laut Bild erneut Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43) als Moderationsduo führen. RTL hat offenbar bereits angekündigt, dass es die "längste Staffel ever" werden soll. Wie lange die Show genau laufen wird, ist bislang aber noch nicht bekannt. Zum Vergleich: Die Ausgabe von 2026 dauerte 17 Tage.

Privat ist Isabell seit 2014 mit Jens Ackermann liiert. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Im Jahr 2023 wagte die Familie den Schritt nach Schweden, kehrte nach rund eineinhalb Jahren aber wieder nach Deutschland zurück. Im Anschluss sprach Isabell laut Bild darüber, dass ihr diese Entscheidung schwergefallen sei. Auch über ihre psychische Gesundheit hat die Schauspielerin bereits offen gesprochen. Im ARD-Podcast "Raus aus der Depression" erzählte sie von drei schweren depressiven Phasen: nach dem Ende ihres GZSZ-Vertrags, nach der Geburt ihrer Tochter und während der Coronapandemie. "In den schlimmsten Phasen, da habe ich nicht mal geschafft, mir irgendwie die Haare zu waschen oder einkaufen zu gehen", schilderte sie dort. Damals habe Isabell überwiegend im Bett gelegen, kaum essen können und mit düsteren Gedanken gekämpft. Ihr damaliger Freund unterstützte sie schließlich dabei, einen Therapieplatz zu finden.

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RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp 2026

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Imago Isabell Horn, Juni 2026

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