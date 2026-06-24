Kendall Jenner und Jacob Elordi machen es offiziell

Aus einer Freundschaft ist offenbar echte Liebe geworden: Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) haben ihre Beziehung nach Informationen von Page Six nun offiziell gemacht. "Kendall und Jacob haben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gemacht und die Dinge offiziell werden lassen", verriet ein Insider dem Portal. Demnach "sieht sie definitiv eine Zukunft" mit dem Schauspieler. Passend dazu planen die beiden, Jacobs Geburtstag gemeinsam in Australien zu feiern – der Schauspieler wurde am 26. Juni geboren. Für das Model ist es kein gewöhnlicher Kurztrip: Die Reise Down Under gilt als klares Zeichen dafür, wie ernst es den beiden miteinander ist.

Laut der Quelle sind Kendall und Jacob seit Beginn ihrer Romanze "quasi unzertrennlich". "Sie befinden sich einfach in dieser Phase, in der sie alles zusammen machen wollen, und die Dinge sind ziemlich ernst geworden", zitiert Page Six einen Vertrauten des Paares. Schon ein gemeinsamer Urlaub auf Hawaii soll die Verbindung der beiden deutlich vertieft haben. "Kendall hätte nicht erwartet, so schnell so starke Gefühle für ihn zu entwickeln, aber Hawaii hat alles verändert", erklärte eine Quelle. "Sie sind auf diesem Trip sehr eng geworden, und es hat ihre Verbindung definitiv gestärkt."

Dass die beiden überhaupt zusammengekommen sind, war für Kendall zunächst keine Selbstverständlichkeit – das Model soll anfangs zögerlich gewesen sein, weil Jacob und sie seit Jahren befreundet sind und in denselben Kreisen verkehren. Gerüchte über eine Romanze kursierten erstmals im Februar. Zuvor war das Model unter anderem mit dem Basketballstar Devin Booker (29), dem Musiker Bad Bunny (32) sowie mit Harry Styles (32) liiert. Jacob wiederum war in der Vergangenheit mit Olivia Jade und Kaia Gerber (24) zusammen.

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Imago Kendall Jenner bei der L’Oréal Paris Women of Worth Celebration 2025 in Los Angeles

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Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio

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Getty Images Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, 12. Februar 2026