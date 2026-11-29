Zum viel diskutierten Spagat zwischen Karriere und Privatleben vertritt Hailey Bieber (30) eine unmissverständliche Haltung: Eine makellose Work-Life-Balance hält die Unternehmerin für nahezu unmöglich. Gegenüber der Vogue France gewährte das Model nun ehrliche Einblicke in das Zusammenleben mit ihrem Mann Justin Bieber (32) und Söhnchen Jack – ein Alltag, der für starre Routinen und dauerhafte Harmonie einfach viel zu dynamisch sei. "Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Balance wirklich gibt. Das Leben ist unglaublich wechselhaft!", erklärte die Unternehmerin. Selbst in Phasen, in denen alles reibungslos laufe, könne ein unvorhergesehenes Ereignis die Lage schnell auf den Kopf stellen. Statt einem Ideal hinterherzujagen, richte sie ihren Fokus daher auf die Dinge, die ihr wirklich wichtig sind. Dabei könne sie sich auf ein starkes Umfeld verlassen: Neben ihrem Mann stehe ihr auch ihr Freundeskreis zur Seite. Zudem bekomme sie Hilfe bei der Betreuung ihres Kindes.

Seit Jack auf der Welt ist, haben sich Haileys Prioritäten deutlich verschoben – und das zeigt sich auch in ihrem Terminkalender. Früher seien spontane Flüge und mehrere Termine direkt hintereinander für sie ganz selbstverständlich gewesen, verriet sie dem Magazin. Heute plane sie ihre beruflichen Verpflichtungen sehr viel bewusster. Oberstes Ziel sei dabei, möglichst schnell und unkompliziert wieder bei ihrem Sohn zu sein. Ihren Beruf vollständig ruhen zu lassen, stand für die Gründerin des Beauty-Labels Rhode allerdings nie zur Debatte. Ganz im Gegenteil: Nach eigenen Angaben investiert sie heute sogar noch mehr Zeit in ihre Projekte als früher – lediglich ihre Arbeitsweise hat sich grundlegend verändert. "Es ist entscheidend, mich beruflich zu entfalten, um mich nicht in meiner Rolle als Mutter zu verlieren", betonte Hailey. Neben ihrem Unternehmen ist sie weiterhin auch als Model aktiv und verbindet so mehrere berufliche Standbeine mit ihrem Familienleben.

Den Rücken hält ihr dabei vor allem Justin frei: Der Musiker und Hailey ziehen bei der Erziehung ihres Sohnes an einem Strang und organisieren die Kinderbetreuung flexibel rund um ihre jeweiligen Jobtermine. Ein konkretes Beispiel dafür lieferte das Paar unter anderem im Februar 2026: Während das Model beruflich bei der Vogue-Veranstaltung "Forces of Fashion" in Sydney zu Gast war, blieb der damals 17 Monate alte Jack bei seinem Papa zu Hause. Hailey und Justin sind seit 2018 verheiratet. Damals gaben sie sich zunächst standesamtlich in New York das Jawort, ein Jahr später folgte eine große kirchliche Hochzeit in South Carolina. Im August 2024 machte Jack das Familienglück der beiden komplett. Für die Unternehmerin ist der Rückhalt ihres Mannes ein entscheidender Faktor: Nur so könne sie ihre beruflichen Ambitionen verfolgen und gleichzeitig ihren Alltag als Mutter nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten.

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber posiert in einem grünen Zweiteiler im Juli 2026

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Sohn Jack Blues beim Baseball

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