König Charles schreibt Papst Leo nach Lungenkrebsdiagnose

Die katholische Welt bangt aktuell um Papst Leo XIV. (71): Bei dem Kirchenoberhaupt wurde Lungenkrebs festgestellt. Nach Informationen des britischen TV-Senders GB News schickt König Charles III. (77) dem Pontifex nun ganz persönliche Genesungswünsche. Der britische Monarch soll hierfür extra einen privaten Brief an Leo aufgesetzt haben. Der genaue Wortlaut der Nachricht bleibt vorerst ein Geheimnis – Details zum Inhalt drangen nicht an die Öffentlichkeit. Der Vatikan hatte die Erkrankung am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, offiziell bestätigt. Zuvor hatte sich der Papst im Gemelli-Krankenhaus in Rom einem bereits länger geplanten Eingriff unterzogen. Erst im Zuge dieser Behandlung wurde die Diagnose öffentlich gemacht. Für viele Gläubige weltweit kam die Nachricht überraschend, hatte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche zuletzt doch regelmäßig bei Terminen gezeigt.

Bei der Operation in der römischen Klinik wurde dem Papst der untere Lappen der rechten Lunge entfernt. Der Eingriff sei "erfolgreich" verlaufen, teilte der Vatikan laut GB News mit. Bei dem Befund handelt es sich um ein Lungenadenokarzinom, eine der am häufigsten vorkommenden Lungenkrebsarten. Den Eingriff hat das Kirchenoberhaupt gut überstanden und danach eine ruhige Nacht in der Klinik verbracht. Damit sich Papst Leo XIV. in nächster Zeit ganz auf seine Erholung konzentrieren kann, zog der Vatikan umgehend die Reißleine: Alle geplanten Audienzen wurden bis einschließlich 20. Oktober gestrichen. Ob und wann Leo seine öffentlichen Aufgaben danach wieder aufnehmen kann, teilte der Vatikan bislang nicht mit. Auch zum weiteren Behandlungsverlauf gab es zunächst keine näheren Angaben.

Aufmunternde Worte gab es längst nicht nur aus dem Königshaus. Der Vorsitzende der katholischen Kirche in England und Wales bat die Gläubigen nach Veröffentlichung der Diagnose direkt um Gebete für die Erholung des Papstes. Papst Leo XIV., der mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost heißt, leitet seit seiner Wahl die Geschicke der katholischen Kirche. Erst am 14. September 2026 hatte er seinen 71. Geburtstag begangen. König Charles wiederum ist 77 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der Monarch weiß selbst, wie es ist, mit einer Krebserkrankung im Rampenlicht zu stehen: Seine eigene Diagnose hatte der Buckingham-Palast vor einigen Jahren öffentlich gemacht. Begegnet waren sich die beiden Oberhäupter zuvor bereits im Rahmen offizieller Termine.

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Imago Papst Leo XIV. und König Charles, Oktober 2025

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Getty Images König Charles III. spricht bei einem Treffen zu KI, Regierung und Vordenkern in Dumfries House in Cumnock, Schottland

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Imago König Charles III., Papst Leo XIV. und Königin Camilla beim offiziellen Empfang im Vatikan, Oktober