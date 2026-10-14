MGK stellt Fake-Liebesbeichte über Megan Fox bloß

Ein angeblicher X-Beitrag von Machine Gun Kelly (36) über seine Ex-Verlobte Megan Fox (40) sorgt derzeit im Netz für mächtig Wirbel. Darin wirkt es so, als könne der Rapper die Trennung von der Schauspielerin kaum verkraften und bereue den Verlust seiner Traumfrau zutiefst. Der Screenshot wurde mit dem X-Nutzernamen des Musikers versehen und zusammen mit Fotos von ihm und Megan verbreitet – so entstand der Eindruck, es handle sich um ein echtes Statement. Doch MGK selbst zog nun einen Schlussstrich unter die Spekulationen: Auf X reagierte er am 13. Oktober 2026 direkt auf einen Beitrag mit der gefälschten Nachricht und machte unmissverständlich klar, dass die emotionalen Zeilen nicht aus seiner Feder stammen. "Dieser Tweet ist unechter als ein Paar Titten", schrieb er kurz und knapp. Damit dürfte klar sein, was der Musiker von dem vermeintlichen Herzschmerzgeständnis hält.

Der erfundene Text hatte es durchaus in sich: "Wenn ich diese neuen Bilder von Megan sehe, möchte ich mein Handy wirklich gegen eine verdammte Wand werfen", hieß es darin zunächst. Anschließend wurde dem Musiker in dem kursierenden Screenshot auf X ein ausführliches Trennungsbedauern zugeschrieben: "Stellt euch vor, ihr verliert das Mädchen eurer Träume und müsst dann mit ansehen, wie die ganze Welt euch daran erinnert, wie schön sie ist. Dafür werde ich mir selbst niemals verzeihen." Mit seiner Reaktion weist er allerdings nicht etwa bestimmte Gefühle für Megan zurück. Der 36-Jährige macht vielmehr ausdrücklich deutlich, dass der gesamte Beitrag samt aller darin enthaltenen Aussagen gefälscht ist.

Bereits im Januar hatte Machine Gun Kelly Spekulationen dementiert, wonach er und Megan nach ihrer Trennung im Jahr 2024 an einem Liebescomeback arbeiten würden. "Mainstream-Klatschmedien sind so kitschig", schrieb er damals in seiner Instagram-Story. Trotz des Beziehungsendes äußerte sich der Rapper wiederholt wertschätzend über seine Ex. In "The Jennifer Hudson Show" bezeichnete er ihre gemeinsame Geschichte 2025 als "eine epische Geschichte voller Liebe, Schmerz und einer Menge Magie" und nannte die Schauspielerin "die großartigste Partnerin". Gemeinsam haben die beiden die 19 Monate alte Tochter Saga. "Ich möchte all die Glückwünsche an mich abweisen und sie einfach an Megan weitergeben, weil sie wirklich die ganze Arbeit macht. Sie ist diejenige. Ich spiele nur Gitarre und bete, dass das Baby glücklich ist", erklärte er im August 2025 gegenüber Today. Neben Saga ist MGK auch Vater von Tochter Casie, die aus seiner Beziehung mit Emma Cannon stammt. Megan hat zudem die Söhne Noah, Bodhi und Journey mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (53).

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Imago Machine Gun Kelly bei der Pre-GRAMMY Gala in Los Angeles, die Avery Lipman und Monte Lipman ehrt

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022

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Getty Images Brian Austin Green und Megan Fox, 2011