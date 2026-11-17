Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36), kurz MGK, heizen die Gerüchte um eine mögliche Beziehung weiter an! Die Schauspielerin und der Rapper wurden nun gemeinsam bei einem Date in West Hollywood gesichtet. Damit erhalten die Liebesspekulationen, die bereits seit September kursieren, neuen Auftrieb. Zunächst besuchte das Duo eine Veranstaltung zu Dakotas neuem Film "Flesh Impact". Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, begleitete sie zu dem Event und unterstützte sie vor Ort. Anschließend zogen die beiden weiter ins Sunset Tower Hotel, wo sie den Abend bei einem gemeinsamen Dinner ausklingen ließen. Auch modisch sorgte Dakota an diesem Abend für Aufsehen: Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, trug sie ein schwarzes, transparentes Kleid mit tiefem Ausschnitt, zu dem sie eine schulterfreie Felljacke, Riemchenheels, eine glitzernde Handtasche und gleich zwei Diamantketten kombinierte.

MGK entschied sich hingegen für einen deutlich lässigeren Look. Der Sänger trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans, zu der er sich ein rotes Flanellhemd um die Hüfte gebunden hatte. Dazu kombinierte er klobige Boots und eine Wintermütze, beide ebenfalls in Rot. Erstmals waren Dakota und MGK im September gemeinsam gesehen worden. In den darauffolgenden Wochen sollen die beiden kaum noch ohne einander unterwegs gewesen sein. Für zusätzliche Spekulationen sorgte ein Besuch vor etwa zwei Monaten: Dakota und MGK suchten zeitversetzt die New Yorker Wohnung ihrer gemeinsamen Freundin Taylor Swift (36) auf. Während die Schauspielerin allein dort eintraf, folgte der Musiker rund eine halbe Stunde später. Wie TMZ berichtete, befand sich Taylor zu diesem Zeitpunkt allerdings gar nicht in der Stadt. Kennengelernt haben sollen sich Dakota und MGK bereits im Juli bei der Hochzeit der Sängerin mit Travis Kelce (37).

Beide Stars haben bereits einige turbulente Beziehungen hinter sich. Dakota war knapp acht Jahre mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) liiert, bevor die Beziehung im Juni 2025 endete. Anschließend soll sie acht Monate lang mit dem Musiker Tucker Pillsbury (29), besser bekannt als Role Model, zusammen gewesen sein. Diese Romanze zerbrach laut Daily Mail zu Beginn des Sommers. MGK und Megan Fox (40) trennten sich im November 2024. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter namens Saga. Außerdem ist der Rapper Vater der 17-jährigen Casie (17), die aus seiner früheren Beziehung mit Emma Cannon stammt. Dass Dakota offenbar ein Faible für Musiker hat, kam bereits im September in einem Interview mit der Vogue zur Sprache. "Sie mögen mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich mag sie", verriet sie dem Magazin. Auf die Frage, was man an Musikern denn nicht mögen könne, entgegnete die Schauspielerin: "Eine Menge! Eine Menge. Schwierige Mistkerle."

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Amy Sussman/Getty Images, David Becker/Getty Images Collage: Dakota Johnson und MGK

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