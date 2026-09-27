Dakota Johnson reagiert auf Liebesgerüchte um sie und MGK

Rund um Dakota Johnson (36) tauchen regelmäßig neue Liebesgerüchte auf – zuletzt wurde die Schauspielerin mit Colson Baker alias Machine Gun Kelly (36) in Verbindung gebracht. Im Vogue-Podcast "The Run-Through" hat sie sich nun zu dem Dauerthema geäußert und dabei betont gelassen, aber auch spitz reagiert. "Selbst wenn ich mit meinem Manager oder meinem Anwalt essen gehe, heißt es: 'Mit einem mysteriösen Mann gesehen.' Es ist mir außerdem egal", erklärt sie in dem Gespräch. Den Musiker selbst erwähnt Dakota dabei mit keinem Wort.

Weder bestätigt noch dementiert Dakota eine Beziehung zu Colson – ihr Konter richtet sich ganz allgemein gegen die öffentlichen Spekulationen über ihr Privatleben. Falsche Behauptungen über ihre Person will die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin auch künftig nicht richtigstellen. Den Versuch hält sie schlicht für aussichtslos, wie sie in dem Podcast weiter deutlich macht: "Ich glaube, es ist einfach irgendwie zwecklos. Die Leute werden glauben, was sie glauben wollen, und ich habe nicht die Energie, dagegen anzukämpfen." Damit reiht sich die Darstellerin in die Riege jener Stars ein, die Schlagzeilen über angebliche Begleiter lieber unkommentiert stehen lassen, statt jede Meldung einzeln einzuordnen.

Die Spekulationen um Dakota und Colson sollen zuletzt auch dessen Ex-Partnerin Megan Fox (40) beschäftigt haben. Ein Insider behauptete gegenüber In Touch Weekly, die Schauspielerin habe Bedenken wegen einer möglichen Romanze der beiden. Diese angebliche Sorge soll sich allerdings nicht gegen Dakota richten: Aufgrund ihrer eigenen wechselhaften Beziehung mit dem 36-Jährigen zweifle Megan vielmehr daran, ob die Darstellerin wisse, worauf sie sich da einlasse. Öffentlich bestätigt haben Dakota und der Rapper eine Beziehung bislang nicht. Kurz zuvor wurde ihr noch eine Liaison mit dem Musiker Tucker Pillsbury alias Role Model (29) nachgesagt.

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Getty Images Dakota Johnson im Beverly Hills Hotel bei der Women in Entertainment Gala, Dezember 2025

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Imago Machine Gun Kelly bei der Pre-GRAMMY Gala in Los Angeles, die Avery Lipman und Monte Lipman ehrt

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Role Model, Sänger