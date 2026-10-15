J.Lo und Keith Urban planen überraschendes Country-Duett

Zwischen Jennifer Lopez (57) und Keith Urban (58) läuft trotz der wilden Gerüchteküche absolut nichts Romantisches. Ein Insider aus dem Umfeld der beiden Musikgrößen stellte gegenüber Daily Mail klar, dass die Sängerin und der Country-Star rein platonisch befreundet sind – auch wenn beide fast zeitgleich das Aus ihrer Ehen bekannt gaben. Hinter ihren aktuellen Treffen steckt laut der Quelle ein ganz anderer Plan: eine potenzielle musikalische Zusammenarbeit. J.Lo liebäugelt wohl schon länger mit einem Ausflug in die Country-Musik und hat deshalb bei dem erfahrenen Kollegen angefragt. Ziel des Kontakts sei es, eine Zusammenarbeit an gleich mehreren Songs auszuloten. Ob und wann die gemeinsam angedachten Stücke tatsächlich veröffentlicht werden könnten, ist bislang allerdings völlig offen. Konkrete Pläne oder gar ein Erscheinungstermin wurden bisher nicht kommuniziert.

Die Sängerin will laut der Quelle testen, wie ein Country-Vibe zu ihr passt, und setzt dabei auf Keiths Qualitäten als Songschreiber und Gitarren-Profi. Als großes Vorbild für diesen musikalischen Richtungswechsel nennt die Quelle Beyoncé (45), die mit ihrem eigenen Countryausflug große Erfolge feierte. Dass die Verhandlungen über die neuen Songs sofort die Gerüchteküche über eine angebliche Affäre anheizten, liegt wohl vor allem daran, dass sowohl Jennifer als auch Keith nach ihren Scheidungen aktuell Single sind. Diese Liebes-Theorie schmettert der Insider jedoch komplett ab. Keith sei schlicht nicht Jennifers Typ, die beiden seien seit ihrer früheren Zusammenarbeit eng befreundet und begegneten sich als Kollegen auf Augenhöhe. Nach ihren Trennungen sollen beide ihren Fokus ohnehin auf kreative Vorhaben legen – eine private Liaison stehe dem Insider zufolge überhaupt nicht zur Debatte.

Die Freundschaft der beiden Musiker reicht bereits mehr als ein Jahrzehnt zurück. 2014 saßen Jennifer und Keith gemeinsam mit Harry Connick Jr. (59) in der Jury der Castingshow "American Idol" und verbrachten dort viel Zeit miteinander. Schon bei ihrer damaligen Zusammenarbeit fiel allen auf, wie viel die beiden am Set miteinander lachten und wie perfekt die Chemie zwischen ihnen stimmte. Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings sowohl die Sängerin als auch der Country-Musiker noch in festen Händen. Erst nach Keiths Trennung von Nicole Kidman (59) soll sich Jennifer wieder bei ihrem langjährigen Kumpel gemeldet haben, um für ihn da zu sein und zu hören, wie es ihm geht. Aus dieser persönlichen Verbundenheit könnte nun erstmals eine musikalische Zusammenarbeit entstehen. Bestätigt wurde das gemeinsame Projekt von den beiden bislang aber nicht.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Keith Urban und Jennifer Lopez

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Getty Images Jennifer Lopez bei der Celia Kritharioti Haute Couture Show während der Paris Fashion Week, 9. Juli 2026

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Getty Images Keith Urban bei den Golden Guitar Awards 2025 in Tamworth