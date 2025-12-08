J.Lo ist Keith Urban große Stütze nach Trennung von Nicole

Jennifer Lopez (56) hat sich nach der Trennung von Keith Urban (58) und Nicole Kidman (58) direkt bei dem Country-Star gemeldet. "Sie wollte ihm ihre Unterstützung anbieten und nachfragen, wie es ihm geht", verriet ein Insider dem US-Magazin OK!. Die beiden Superstars verbindet eine über zehnjährige Freundschaft, die ihren Ursprung in den goldenen Zeiten von American Idol hat. Als sie gemeinsam mit Harry Connick Jr. (58) in den Jury-Sesseln der beliebten Castingshow saßen, entwickelte sich zwischen J.Lo und Keith eine besondere Chemie. Laut Mandatory haben die beiden am Set immer viel gemeinsam gelacht. Während Keith sich nun eng an vertraute Freunde hält, soll auch Blake Shelton (49) ihn ermutigt haben, beschäftigt zu bleiben und Musik zu schreiben. Nach 19 gemeinsamen Jahren ging eine der scheinbar stabilsten Ehen Hollywoods zu Ende, als Nicole (61) 2024 die Scheidungspapiere einreichte. Die Schauspielerin gab als Trennungsgrund "unüberbrückbare Differenzen" an.

Bereits im Sommer 2024 hatte Keith das gemeinsame Anwesen in Nashville verlassen und war in sein eigenes Zuhause gezogen. Besonders schmerzhaft für Nicole: Während sie noch an der Rettung ihrer Ehe arbeiten wollte, hatte der Sänger bereits innerlich abgeschlossen. Freunde des Paares berichteten, dass die beiden schon seit längerer Zeit wie Fremde in ihrem eigenen Zuhause lebten, ihre Terminkalender kaum noch Überschneidungen aufwiesen und selbst gemeinsame Auftritte zunehmend zur Pflichtübung wurden. "Keith hat sich weiterentwickelt und Nicole gegenüber offen dargelegt, wo er steht", hieß es laut The Mix aus dem Umfeld des Sängers. Privat bleibt er derzeit eher zurückhaltend und hält neue Bekanntschaften streng diskret. Berichten zufolge sollen mögliche Treffen nur unter der Voraussetzung eines umfangreichen Geheimhaltungsvertrags stattfinden. Nicole zeigt sich aktuell kämpferisch und arbeitet an ihrem "Rache-Glow-Up" – ein Zeichen dafür, dass sie gestärkt aus dieser schweren Zeit hervorgehen will.

Jennifer kennt den Schmerz einer gescheiterten Ehe nur zu gut – und das gleich mehrfach. Ihre jüngste Trennung von Ben Affleck (53) im Jahr 2024 war besonders bitter, da sie nach 20 Jahren eine zweite Chance bekommen hatten. Jennifer reichte die Scheidung genau am zweiten Jahrestag ihrer romantischen Hochzeit in Georgia ein. "Bennifer 2.0" war von Anfang an unter intensiver medialer Beobachtung gestanden, und als die Märchen-Wiedervereinigung scheiterte, war Jennifer erneut den gnadenlosen Schlagzeilen ausgesetzt. Doch diese leidvollen Erfahrungen haben die Sängerin und Schauspielerin zu einer empathischen Stütze für andere gemacht. "Viele Menschen haben das für sie getan, als sie und Ben sich trennten, und das bedeutete ihr alles", so der Insider gegenüber OK! über Jennifers Motivation, Keith zu helfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Keith Urban, Jennifer Lopez und Harry Connick Jr., "American Idol"-Jury

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas