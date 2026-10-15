"Love Island"-UK-Bekanntheit Zara Holland ist Mama geworden

Bei Zara Holland (31) hat das Glück einen neuen Namen: Remi Joe Love. Die britische Realitybekanntheit ist zum ersten Mal Mutter geworden. Über Instagram hat die einstige Love Island-Kandidatin nun verkündet, dass sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Für sie beginnt damit ein ganz neuer Lebensabschnitt – vom TV-Sternchen zur Mama. Auch die ersten Informationen zu ihrem Sohn hat sie nun preisgegeben: Er ist am 7. Oktober 2026 mit 3,8 Kilogramm auf die Welt gekommen. So schwärmt sie selbst im Beitrag: "Remi ist auf jegliche Art und Weise perfekt, ich schätze mich glücklich, deine Mama zu sein." Die Geburt selbst scheint jedoch alles andere als einfach gewesen zu sein.

Laut Zara ist Remi per Kaiserschnitt zur Welt gekommen, was für die frischgebackene Mutter nicht einfach war. So verrät sie selbst im Post: "Es war ein bisschen traumatisch, um es gelinde auszudrücken. Aber ich werde jeden Tag stärker." Was genau vorgefallen ist, darauf geht der Realitystar zunächst nicht ein. Im gleichen Beitrag bedankt sie sich jedoch auch für die Unterstützung ihrer Familie und entschuldigt sich bei ihren Fans für die verspätete Nachricht. Ob und wann sie weitere Einblicke in ihr neues Leben als Mama geben wird, bleibt offen.

Zara wurde am 24. August 1995 geboren. Einem großen Publikum wurde sie durch ihre Teilnahme an der britischen Ausgabe von "Love Island" bekannt. Privat ist Zara schon seit Jahren mit Elliott Love glücklich. Die beiden lernten sich kurz nach den Dreharbeiten zu "Love Island" kennen. Vor drei Jahren machten sie dann ernst und heirateten. Gefeiert wurde laut damaligen Berichten gleich drei Tage lang in Griechenland: erst ein Willkommensessen, dann ein griechischer Abend, danach die Trauung und zum Abschluss eine Poolparty.

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Getty Images Zara Holland bei den Urban Music Awards 2015

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Getty Images Zara Holland bei der Paul Strank Charitable Trust Summer Party, 2017

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Getty Images Zara Holland, Ex-"Miss Great Britain 2015/16"