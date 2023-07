Zara Holland und ihr Verlobter Elliott haben geheiratet

Zara Holland (27) und ihr Verlobter Elliott sind in den Hafen der Ehe geschippert. 2016 nahm der Realitystar an der britischen Version von Love Island teil. Jedoch ohne Erfolg: Denn ihre große Liebe konnte die Blondine nicht finden. Kurz nach den Dreharbeiten lernte die Zara dann jedoch ihren Partner Elliott kennen, mit dem sie bis heute zusammen ist. Nach sieben gemeinsamen Jahren gaben sich die Turteltäubchen jetzt das Jawort.

Im Rahmen einer idyllischen dreitägigen griechischen Hochzeit zelebrierte das Paar seine Liebe: Mit einem Willkommensessen wurden die Feierlichkeiten gestartet, anschließend gab es einen griechischen Abend, dann kam die eigentliche Hochzeit und schließlich fand noch eine Pool-Party am letzten Tag statt. Gegenüber Mail Online gab Zara außerdem zu: "Es war der beste Tag unseres Lebens. Es war perfekt. Ich kann es nicht in Worte fassen." In Athen traten die beiden vor 140 Gästen vor den Traualtar, mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Ozean.

Bereits im Januar 2022 hatte Elliott um die Hand seiner Freundin angehalten. Auf einer gemeinsamen Reise nach Dubai habe er ihr die Fragen aller Fragen gestellt. Anschließend feierte das Paar eine große Verlobungsfeier mit Freunden und Familie. "Zara ist überglücklich", berichtete ein Bekannter gegenüber The Sun.

