Calvin Steiner bricht Schweigen zu Bruch mit Ex-BFF Julius

Lange hat Calvin Steiner zu diesem Thema geschwiegen – nun findet der Realitystar deutliche Worte. Bei der Premiere von Der Promihof sprach er im Interview mit Promiflash erstmals ausführlicher über das Ende seiner Freundschaft mit Julius Tkatschenko. Bereits seit einem gemeinsamen Malta-Urlaub Mitte 2026 herrscht zwischen den beiden Funkstille. Im Juni hatten Calvin und Julius in ihren Instagram-Storys öffentlich bestätigt, dass sie keinen Kontakt mehr haben. Dass der gemeinsame Trip alles andere als harmonisch endete, macht Calvin jetzt selbst deutlich: "Auf jeden Fall hat es kein gutes Ende mit mir und ihm genommen. Das muss ich auch dazu sagen: Ich bin freiwillig nach Hause geflogen." Zwischen ihnen habe es mehrere Meinungskonflikte gegeben. "Mir haben viele Verhaltensweisen von ihm nicht gepasst", fasst der TV-Star den Grund für seinen Rückzug zusammen, ohne einzelne Situationen aus dem Urlaub genauer zu schildern.

Immerhin: Calvin räumt gegenüber Promiflash ein, dass sein einstiger Freund einige Fehler erkannt habe. Dennoch geht er mit dem Umgang seines Ex-Kumpels mit grundlegenden Werten hart ins Gericht. Dabei vermutet Calvin, dass auch das Leben in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt haben könnte. "Ja, ich glaube, die Reality-Bubble macht sehr viel mit einem, auch gerade dieses Blitzlicht", erklärt er. Viel Aufmerksamkeit könne seiner Einschätzung nach dazu führen, dass jemand anschließend in ein Loch falle und auf andere Weise nach Ausgleich suche. Für Calvin wurden dabei jedoch Grenzen überschritten. Es gehe um "Verhaltensweisen wie Respekt, Freundschaft und ja, so Dinge". Diese habe Julius seiner Meinung nach "komplett über Bord geworfen". Konkrete Vorfälle nannte Calvin allerdings nicht. Dass er sich bislang gar nicht geäußert hatte, begründete er damit, dass er nicht nachtreten wolle.

Schon unabhängig von diesem Zerwürfnis hatte Calvin betont, dass er trotz seiner eigenen TV-Karriere lieber Abstand zu vielen Kollegen aus der Realityszene hält. Ihm missfällt nach eigener Aussage, was manche Teilnehmer für weitere Auftritte in Shows auf sich nehmen. Bei Julius dürfte der Streit derzeit ohnehin nicht an erster Stelle stehen: Der Realitystar ist inzwischen frischgebackener Vater. Calvin stellte deshalb klar, dass sein ehemaliger Freund momentan wichtigere Themen habe – und richtete versöhnliche Worte an die junge Familie. "Ich freue mich für die beiden. Hoffentlich haben die jetzt ein schönes Leben und genießen da ihre Zweisamkeit." Auch die neue Lebensphase hebt er hervor. "Elternzeit ist eine extrem krasse und schöne Zeit", betont der Realitystar im Promiflash-Interview. Zugleich verbindet er damit die Hoffnung, dass sich bei Julius etwas verändert: "Und vielleicht ändert er sich in vielerlei Hinsichten und kommt da auf den geraden Weg."

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Imago Calvin Steiner bei der Premiere der 2. Staffel von "Der Promihof" im Gertrudenhof in Hürth, 14.10.2026

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und sein Baby, Oktober 2026

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Imago Calvin Steiner bei der Premiere von Der Promihof auf dem Gertrudenhof in Hürth