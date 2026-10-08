Julius Tkatschenko und Linda sind erstmals Eltern geworden

Bei Julius Tkatschenko und seiner Partnerin Linda ist der Nachwuchs da! Der Realitystar und seine Liebste sind zum ersten Mal Eltern geworden und teilten die freudige Nachricht mit ihrer Community auf Instagram. Dazu veröffentlichte das Paar gleich mehrere Aufnahmen, die offenbar direkt im Krankenhaus entstanden sind. Darauf sind die beiden kurz nach der Geburt gemeinsam mit ihrem Baby zu sehen. "Willkommen auf der Welt, unser Kleines", schreiben die frischgebackenen Eltern zu dem emotionalen Beitrag. Weitere Details behielten Julius und Linda bislang allerdings für sich: Weder den Namen noch den genauen Zeitpunkt der Geburt gaben sie bekannt. Die Aufnahmen aus der Klinik gewähren ihren Followern dennoch einen sehr persönlichen Einblick in diesen besonderen Moment – und zeigen die beiden erstmals als Eltern.

Unter dem Posting sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche – viele davon aus dem Reality-Bekanntenkreis des Paares. Lina Baumann hielt sich kurz und kommentierte schlicht "Glückwunsch", ergänzt durch einige freudige Emojis. Deutlich ausführlicher meldete sich Paulina Ljubas (29) zu Wort, die sich mit der nun dreiköpfigen Familie freute. "Ist das schön. Herzlichen Glückwunsch euch Dreien", schrieb die Reality-Bekanntheit. Auch Giuliano Lorenzo Hediger richtete persönliche Worte an die frischgebackenen Eltern: "Stolz auf euch. Alles Glück der Welt für euch." Die Kommentarspalte füllte sich damit schnell mit Gratulationen von zahlreichen Weggefährten aus der Reality-Welt.

Zu den Gratulanten zählte außerdem Nadja Großmann, die dem Paar ebenfalls ein kurzes "Herzlichen Glückwunsch" auf Instagram hinterließ. Joshi Josh zeigte sich derweil vor allem von der emotionalen Aufmachung des Familienbeitrags begeistert und kommentierte: "Liebe alles daran". Bereits vor vier Monaten hatten Julius Tkatschenko und Linda ihre Fans an einem besonderen Moment teilhaben lassen: dem Gender Reveal. In einem emotionalen Video öffneten die beiden eine große weiße Box, aus der plötzlich blaue Luftballons in den Himmel stiegen. Dazu zündeten sie eine Konfettikanone mit blauen Schnipseln. Die Botschaft war eindeutig: Julius und Linda erwarteten einen Sohn. Vor Freude sprangen die beiden auf und ab, fielen sich in die Arme und hatten Tränen in den Augen. Julius hob Linda sogar hoch und drückte sie fest an sich.

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und Linda mit ihrem neugeborenen Sohn, Oktober 2026

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und sein Baby, Oktober 2026

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenkos Partnerin Linda und ihr Sohn, Oktober 2026