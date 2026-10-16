Kritik an ihrem Style: North West kontert "Dämonen"-Vorwürfe

North West (13) hat genug von einem Vorwurf, mit dem sie immer wieder konfrontiert wird. Die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (49) meldete sich nun in einem TikTok-Livestream zu Wort und machte deutlich, was sie von der Bezeichnung "dämonisch" hält, die ihr wegen ihres auffälligen Styles verpasst wird. "Oh nein, ich bin nicht dämonisch, Leute. Hört auf zu sagen, dass ich dämonisch bin. Nein, bin ich nicht", stellte sie vor ihren Zuschauern klar. Optisch blieb die angehende Rapperin ihrem gewohnten Look treu: Mit leuchtend blauen Haaren, mehreren Piercings und schwarzen Grills auf den Zähnen präsentierte sie sich so, wie ihre Fans sie zuletzt immer häufiger zu Gesicht bekommen. Für North ist ihr Style eine Frage des persönlichen Geschmacks und kein Hinweis auf ihren Charakter. "Nur weil ich mich gerne so anziehe, solltet ihr ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen", betonte die 13-Jährige während des Streams.

Während des Livestreams meldete sich auch Kim Kardashian zu Wort. Die Unternehmerin hatte schnell eine Vermutung, was hinter den kritischen Reaktionen stecken könnte: Ihrer Meinung nach seien es vor allem die dunklen Grills und die zahlreichen Piercings ihrer Tochter, an denen sich manche Fans stören. North konnte diesen Zusammenhang allerdings nicht verstehen. "Aber ich weiß nicht, warum ihr das mit dämonisch in Verbindung bringen solltet, denn ich verstehe das nicht", erklärte sie. Ihre Mutter versuchte daraufhin, ihr die Reaktionen zu erklären: Die Menschen würden ihren individuellen Style ihrer Ansicht nach einfach nicht richtig verstehen. Ganz ohne Grenzen kann North mit ihrem Look allerdings nicht experimentieren. Zwar lässt Kim ihrer Tochter bei ihrem Erscheinungsbild einigen Freiraum, bei einem Wunsch blieb sie jedoch konsequent: Ein Bridge-Piercing am Nasenrücken durfte sich die Teenagerin nicht stechen lassen.

Norths öffentliche Auftritte sorgen schon seit einiger Zeit für Diskussionen. In der Vergangenheit präsentierte sich die Schülerin häufiger mit Gesichtstattoos, Piercings, bunten Perücken und Outfits bestehend aus Korsett und Minirock. Dafür musste Kim jede Menge Kritik einstecken. Besonders heftig fiel der Gegenwind nach einer Romreise im August 2025 aus. Damals wurde North mit einem Dermal-Piercing am Mittelfinger gesichtet. Im Oktober 2025 sprach Kim im Podcast "Call Her Daddy" darüber, wie herausfordernd es für ihre Tochter sei, unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit ihren eigenen Stil zu entwickeln. "Es ist wirklich schwierig und wirklich interessant, weil alle Kinder die gleichen Sachen tragen. Aber dann versucht meine Tochter, sie zu tragen, und dann denke ich: 'Okay, das ziehen wir nie wieder an.' Leider haben wir diesen Fehler vor den Augen der ganzen Welt gemacht", erklärte sie. North ist das älteste der insgesamt vier Kinder, die Kim mit ihrem Ex-Mann Kanye hat. Zu ihrer Familie gehören außerdem die Söhne Saint West (10) und Psalm West (7) sowie Tochter Chicago West (8).

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TikTok / northwest North West und ihre Mama Kim Kardashian, Oktober 2026

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TikTok / kimandnorth North West zeigt ihre Grills und Gesichtspiercings auf TikTok

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kimandnorth North West im Oktober 2025