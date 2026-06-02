Funkel-Grills: Kim Kardashian und North zeigen Partnerlook

Glitzeralarm bei Kim Kardashian (45) und ihrer Tochter North West (12). Die Reality-TV-Ikone hat jetzt auf Instagram einen ganzen Schwung neuer Schnappschüsse geteilt – und ein Selfie sticht besonders ins Auge: Kim und ihre zwölfjährige Erstgeborene posieren mit passenden, funkelnden Grills im Mund und zeigen ihre diamantbesetzten Zahnschienen direkt in die Kamera. Dazu strahlt North mit leuchtend blauen Haaren und auffälligen Nietennägeln, mit denen sie demonstrativ auf ihr glitzerndes Mundstück zeigt. In der Bilderreihe, die Kim schlicht mit "lately" betitelte, sind außerdem ihre weiteren Kids Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7) sowie ihr Freund Lewis Hamilton (41) zu sehen.

Die Fotosammlung gibt einen privaten Einblick in Kims Alltag. In weiteren Selfies kuschelt die Vierfachmama mit ihrem Sohn Psalm und ihrer Tochter Chicago auf dem Wohnzimmerboden, Spielzeug liegt überall verstreut. Saint zeigt in einer anderen Aufnahme sein blond gefärbtes Haar und streckt cool das Peace-Zeichen in die Kamera. Auch Norths experimentierfreudiger Style zieht sich wie ein roter Faden durch den Post: Ihre markanten Handpiercings, mit denen sie schon zuvor für Gesprächsstoff gesorgt hatte, blitzen erneut auf. Erst im Mai hatte North eine ganze Serie von Selfies mit mehreren Piercings an Hand, Fingern und Handgelenk präsentiert – damals wurde im Netz diskutiert, ob alle Piercings echt seien. Komplettiert wird das aktuelle Karussell durch gemeinsame Fahrrad-Selfies von Kim und Formel-1-Star Lewis Hamilton, die zusammen durch eine Stadt radeln.

Mit den neuen Bildern wird auch deutlich, wie sehr Kim ihr Familienleben und ihre Beziehung inzwischen miteinander verbindet. Gegenüber People plauderte ein Insider aus, dass die Unternehmerin Lewis mittlerweile bewusst in den Kreis ihrer Kinder geholt habe. "Kim ist sehr wählerisch, wenn es um Menschen geht, die sie in die Nähe ihrer Kinder lässt. Sie ist sehr beschützend und führt neue Personen nicht leichtfertig ein", heißt es in dem Bericht. Dass der Rennfahrer Zeit mit North, Saint, Chicago und Psalm verbringt, soll zeigen, wie viel Vertrauen die TV-Bekanntheit in ihn setzt.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

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Instagram / kimkardashian Saint West und Kim Kardashian

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026