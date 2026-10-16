Nach Babynews: Tobias Wegener und Julia haben geheiratet

Nach den Babynews folgt die nächste Überraschung: Tobias Wegener (33) und seine Partnerin Julia haben sich das Jawort gegeben und sind nun offiziell Mann und Frau. Die frohe Botschaft verkünden der Realitystar und seine Liebste jetzt auf Instagram. In einem gemeinsamen Video sitzen die beiden in ihren Hochzeitsoutfits im Auto und präsentieren stolz ihre Eheringe. Große Worte brauchen Tobias und Julia dafür nicht: Ihren Beitrag versehen sie schlicht mit dem Wort "Married" und einem Herz-Emoji. Mehr muss man zu so einem besonderen Tag wohl wirklich nicht sagen.

Unter dem Hochzeitsclip sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. Auch einige bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Szene freuen sich mit dem Paar. Mike Heiter (34) gratuliert den frisch Vermählten auf Instagram mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch euch beiden." Währenddessen richtet sich Aleksandar Petrovic (35) in der Kommentarspalte direkt an den Bräutigam und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch, Maschine." Andrej Mangold (39) hält es ebenfalls kurz und kommentiert: "Geil, Glückwunsch euch." Damit schließen sich die drei den zahlreichen Fans und Weggefährten an, die dem Brautpaar ihre Glückwünsche hinterlassen. Tobias und Julia selbst haben sich zu den Reaktionen bislang nicht geäußert und genießen erst einmal ihr Eheglück.

Für Tobias und Julia ist die Trauung bereits die zweite große Neuigkeit innerhalb kurzer Zeit. Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden verkündet, dass sie Nachwuchs erwarten. Auch diese Nachricht teilten sie auf Instagram mit einer Bilderreihe und den Worten: "Unser kleines Geheimnis". Neben der Vorfreude auf ihr gemeinsames Baby starten der Realitystar und seine Partnerin nun auch als Ehepaar in einen neuen Lebensabschnitt. Ob sie ihren Fans schon bald weitere Einblicke in ihren großen Tag gewähren, bleibt abzuwarten.

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Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener zeigt seinen Ehering

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Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und seine Verlobte Julia

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Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und seine Verlobte Julia präsentieren Ultraschall-Bilder