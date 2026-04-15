"Für immer": Tobias Wegener und seine Julia sind verlobt

Tobias Wegener (33) hat seiner Community Tolles zu berichten: Der Realitystar und seine Partnerin sind verlobt! Wie er in seinem neuesten Beitrag auf Instagram zeigt, hielt er jüngst um Julias Hand an. Das Paar genoss einen gemeinsamen Moment in der Sonne am Strand, zuerst umarmten und küssten sie einander, dann griff Tobi nach dem Ring, ging auf die Knie und stellte ihr die große Frage. "Ja heißt für immer" und das Datum des gestrigen Tages, dem 14. April, steht in der Beitragsunterschrift geschrieben.

Zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen gratulieren dem frisch verlobten Paar zu ihrem neuen Meilenstein. Während Melina Hoch (29), Yasin Mohamed (34), Mike Heiter (33) oder auch Tommy Pedroni (31) ihre Glückwünsche ausrichten, schreibt unter anderem Tobis Kumpel und einstiger Love Island-Co-Star Marcellino Kremers: "Ganz toll, mein alter Freund. Nur das Beste für euer Glück." Sandra Sicora (33) schickt verliebte Smileys und schwärmt, "wie schön" ihr neues Liebesglück ist.

Erstmals öffentlich auf Social Media als Paar zeigten sich Tobi und Julia im Dezember 2024. Damals teilte der Sportler einen Schnappschuss, auf dem die zwei auf einem Konzert aneinandergeschmiegt in die Kamera lächelten. Mit der Zeit folgten weitere Posts. Einst bezeichnete er sie und das gemeinsame Glück als "Mein Zuhause". Auf den Bildern tanzen die Turteltauben gemeinsam im hohen Gras oder kuscheln mit ihrem Hund.

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Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Freundin Julia

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Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Julia im April 2026

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Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Julia sind verlobt