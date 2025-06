Überglücklich: Tobias Wegener teilt süße Bilder mit Julia

Tobias Wegener (32), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, sorgt mit neuen Instagram-Aufnahmen für Begeisterung bei seinen Fans. Der Influencer hat mehrere Bilder geteilt, auf denen er mit seiner Julia zu sehen ist. Die beiden strahlen sichtlich vor Glück, halten Händchen und genießen die gemeinsame Zeit in der Natur. Auch ihr Hund ist dabei. Zu den Aufnahmen schrieb Tobias die berührenden Worte: "Mein Zuhause." In der Kommentarspalte häufen sich die positiven Reaktionen seiner Anhänger, darunter auch prominente Namen wie Yasin Mohamed (34), der anmerkte: "Nur das Beste für euch."

Was die Beziehung der beiden betrifft, hält sich der Promi Big Brother-Teilnehmer weitestgehend bedeckt. Tobias und Julia zeigten sich Ende vergangenen Jahres erstmals gemeinsam auf Social Media. Damals teilte der Influencer ein Foto, auf dem er und die blonde Schönheit gemeinsam ein Konzert besuchen. Auf der Aufnahme kuschelt sich Julia an Tobi und beide strahlen über beide Ohren in die Kamera. Dass beide ein Paar sind, bestätigten sie aber damals nicht offiziell – stattdessen ließen sie die Aufnahme für sich sprechen.

Vor ein paar Monaten machte Tobias bei #CoupleChallenge mit. Die Herausforderung meisterte der 32-Jährige aber nicht mit seiner Partnerin, sondern mit der Reality-TV-Bekanntheit Sandra Sicora (33). Etwa, weil Julia nicht in die Öffentlichkeit möchte? Eigentlich sollte der Influencer zuerst nicht einmal mit Sandra an dem Format teilnehmen: Statt ihrer war Tanja Tischewitsch (35) als Challenge-Partnerin für Tobi eingeplant, sie wurde jedoch krank und es musste kurzfristig ein Ersatz her.

Instagram / fit_tobi93 Reality-TV-Star Tobias Wegener und seine Begleitung

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-TV-Teilnehmer

RTLZWEI Tobias Wegener und Sandra Sicora bei "#CoupleChallenge" 2025