Nach Sommerhaus: Trinkt Alexander Molz noch Alkohol?

Alexander Molz (31) sorgte in Das Sommerhaus der Stars mit seinem Verhalten unter Alkoholeinfluss für reichlich Gesprächsstoff. Inzwischen hat der Realitystar seinen Konsum reflektiert und im Promiflash-Interview verraten, wie er heute damit umgeht. Ganz auf Alkohol verzichten möchte er demnach nicht. Stattdessen entscheidet er je nach Situation, ob er zum Glas greift oder nicht. "Das mache ich tatsächlich auch tagesformabhängig. Je nachdem, wie ich mich fühle, was ansteht, was nicht", erklärte er.

Besonders deutlich wird Alexander, wenn er über die Wirkung von Alkohol spricht. "Alkohol ist der verdammte Teufel in Person. Deswegen ist er frei zugänglich hier. Musst du aufpassen", stellte er im Gespräch klar. Für ihn geht es offenbar vor allem darum, sich selbst Grenzen zu setzen. Das verdeutlichte er mit einem bildhaften Vergleich: "Man kann sich auf den Tanz einlassen, aber niemals mit ins Hotel gehen, wenn du verstehst." Der Realitystar möchte also genau abwägen, wann er trinkt und wann nicht. Ein generelles Nein zum Alkohol spricht er dabei nicht aus – wohl aber eine deutliche Warnung an alle, die die Risiken unterschätzen.

In der Show hatte Alexander zuvor für Aufsehen gesorgt, als er offenbar aus Frust zum Sekt gegriffen hatte. Während einer Nominierung fiel er anschließend mit derben Zwischenrufen und wilden Grimassen auf. Zum Schluss schlug er sogar mit der Faust gegen die Tafel, auf der die Fotos der teilnehmenden Paare angebracht waren. Seine damalige Freundin Hati Suárez musste die Szene fassungslos und unter Tränen mitverfolgen. Nach eigener Aussage erkannte sie ihren Partner in diesem Moment nicht wieder und distanzierte sich deutlich von seinem Verhalten.

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RTL Alexander Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alex Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026