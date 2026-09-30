"Erkenne ihn nicht": Alex dreht während Nominierung durch

In der sechsten Folge vom Sommerhaus der Stars polarisiert vor allem eine Person: Alexander Molz (31). Der Schauspieler liefert Szenen, die sowohl die anderen Teilnehmer als auch die Zuschauer verwirren. Alex gerät während der Nominierung völlig außer Kontrolle: Zuvor hatte er offenbar aus Frust zum Sekt gegriffen, anschließend stört er die Abstimmung mit derben Zwischenrufen, schneidet wilde Grimassen und haut schließlich mit der Faust auf die Tafel, an der die Fotos der Paare hängen. Seine Freundin Hati Suárez verfolgt den Aussetzer fassungslos und mit Tränen in den Augen. "Ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Er ist ein komplett anderer Mensch", gibt sie im Einzelinterview zu. Von dem Verhalten ihres Partners will sie sich deutlich abgrenzen: "Das ist nicht der Mann, in den ich mich verliebt habe."

Ausgelöst wurde Alex' Frust durch den Spielausgang des Tages. Rapper Ferry Pall (31) und seine Freundin Kathy sichern sich den Sieg und dürfen dadurch einem anderen Paar den Nominierungsschutz wieder entziehen. Ihre Wahl fällt ausgerechnet auf Hati und Alex – obwohl die beiden zuvor selbst ein Spiel für sich entschieden und sich damit eigentlich abgesichert hatten. Nachdem sie den Schutz wieder verloren haben, greift Alex zur Sektflasche. Nach der Nominierung spitzt sich die Situation weiter zu: Der 31-Jährige geht seine Partnerin verbal an. "Halt deine Fresse, du Opfer", schleudert er ihr entgegen. Auch die übrigen Realitystars reagieren schockiert auf seinen Ausraster. Hati sucht derweil Trost bei den anderen Frauen und bricht in Tränen aus: "Ich dachte wirklich, wir sind hier das Traumpaar."

Zwischen Hati und Alex hat es in dem Format schon mehrfach heftig gekracht. Im Verlauf der Staffel drohte die Reality-Bekanntheit ihrem Partner sogar bereits mit einer Trennung. Auch mit anderen Bewohnern legte sich Alex an: Gleich am ersten Abend geriet er mit Giovanni Weisheit aneinander. Ein Missverständnis rund um das spanische Wort "Venga" reichte aus, um einen lautstarken Streit auszulösen – Giovanni empfand den Ton seines Mitstreiters als respektlos. Im weiteren Verlauf der Staffel verließen Giovanni und Vanessa Neigert (34) sogar freiwillig das Sommerhaus. Grund dafür war erneut ein Streit mit Alex.

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RTL Alexander Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Michelle, Hati und Kathy, "Sommerhaus der Stars" 2026

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