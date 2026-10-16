So findet Kevin Schäfer den Cast von "Forsthaus Rampensau"-C

Kevin Schäfer ist von der Besetzung der vierten Staffel von Forsthaus Rampensau Germany begeistert. Im Interview mit Promiflash verriet der Realitystar, dass ihn vor allem die Mischung aus bekannten TV-Gesichtern und neuen Kandidaten überzeugt. Besonders freut er sich auf Jessica Zemer, Katy Bähm (33) und Gino Bormann (38). Dass Katy wieder in einer Realityshow zu sehen sein wird, bezeichnet Kevin sogar als großes Comeback. "Der Cast ist ja wirklich sehr, sehr bunt. Sehr, sehr bunt", schwärmte er über die diesjährigen Teilnehmer. Doch der TV-Bekanntheit würde es offenbar nicht reichen, das Geschehen in der Alpen-WG nur vom heimischen Sofa aus zu verfolgen. Auch eine eigene Teilnahme an dem Format kann sich Kevin durchaus vorstellen.

Besonders die starke Präsenz der LGBTQ+-Community sorgt bei Kevin für Begeisterung. Dass in der neuen Staffel gleich mehrere queere Persönlichkeiten vertreten sind, gefällt ihm ausgesprochen gut. "Wir haben Jessica Zemer, wir haben Katy Bähm, das große Comeback, dann haben wir ja noch Gino Bormann. Es ist wirklich dieses Jahr sehr, sehr bunt. Sehr, sehr LGBTQ+-lastig", erklärte er. Für den Realitystar ist vor allem die Vielfalt innerhalb der Besetzung ein großer Pluspunkt. "Das finde ich sehr gut. Da hat man wieder so einen bunten Fleck, nicht nur einen aus der Szene, sondern direkt ganz viele. Wir haben Trans, wir haben Dragqueens, wir haben Gays – also ist richtig geil", schwärmte er. Schon vor dem Staffelstart scheint Kevin deshalb überzeugt zu sein, dass die neue Runde einiges zu bieten hat.

In der vierten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" kämpfen insgesamt 20 Realitystars in zehn Zweierteams um den Titel der größten Rampensäue Deutschlands. Dafür ziehen die Kandidaten gemeinsam in eine rustikale Alpen-WG im österreichischen Kärnten. Neben den bereits genannten Teilnehmern sind auch Reality-Urgestein Claudia Obert (65) und die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer (34) mit dabei. Ebenfalls ins Rennen gehen Filip Pavlovic (32) und Marco Cerullo (37), die sich einst bei Bachelor in Paradise kennengelernt hatten. Jessica Zemer bildet unterdessen ein Team mit Lilli. Die beiden Newcomerinnen hatten sich ihren Platz in der Show zuvor über die Castingsendung Die Realitystar Academy gesichert. Damit verspricht die neue Staffel eine spannende Mischung aus erfahrenen Realitystars und bislang weniger bekannten Gesichtern.

Anzeige Anzeige

Imago Kevin Schäfer beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

Anzeige Anzeige

Imago Kevin Schäfer bei den Reality Awards 2024 in den MMC Studios Köln

Anzeige Anzeige

Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026