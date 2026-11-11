Forsthaus-Flirtgerüchte um Theresia Fischer und Promi-Vater

Kurz nach dem Bekanntwerden ihrer schon länger zurückliegenden Trennung von Stefan Kleiser machen neue Flirtgerüchte um Theresia Fischer (34) die Runde. Gina-Lisa Lohfink (40) behauptete in Sam Dylans (35) Format "Iconic Drama", das Model sei Paolo bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel von Forsthaus Rampensau nähergekommen. Bei dem vermeintlichen neuen Mann an Theresias Seite handelt es sich um den Vater von Realitystar Giuliano Lorenzo Hediger. Paolo Hedinger ist in der neuen Staffel der Joyn-Show nicht allein dabei, sondern tritt gemeinsam mit seinem Sohn Giuliano als Team an. Ob sich zwischen ihm und Theresia tatsächlich etwas angebahnt hat, ist jedoch völlig offen. Bislang gibt es keine Bestätigung für eine Annäherung der beiden. Auch Theresia selbst hat sich öffentlich noch nicht zu Gina-Lisas Behauptung geäußert. Damit beruhen die Spekulationen derzeit allein auf der Aussage der Reality-TV-Bekanntheit und nicht auf einer Stellungnahme der angeblich Beteiligten.

Wer wissen möchte, was an den Gerüchten dran ist, muss sich allerdings noch gedulden. Klarheit dürfte es frühestens geben, wenn die neuen Folgen ausgestrahlt werden. Ursprünglich sollte die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau" am Freitag, dem 6. November 2026, auf Joyn starten. Der Streaminganbieter verschob die Veröffentlichung jedoch kurzfristig auf das Jahr 2027. Als Begründung verwies der Sender auf "produktionstechnische Gründe". Einen konkreten neuen Starttermin nannte Joyn zunächst nicht. Damit bleibt vorerst offen, wann die Zuschauer die Kandidaten im Forsthaus zu sehen bekommen. Ebenso unklar ist, ob die Behauptungen von Gina-Lisa sich dann tatsächlich bestätigen oder ob an der angeblichen Annäherung zwischen Theresia und Paolo am Ende gar nichts dran ist.

Theresia hatte erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass ihre Beziehung mit dem ehemaligen Zahnarzt Stefan bereits seit mehr als einem Jahr beendet ist. Gescheitert sei die Liebe vor allem an unterschiedlichen Vorstellungen: Die beiden waren sich weder beim Thema Lebensmittelpunkt noch bei der Familienplanung einig. Das Model wünschte sich gemeinsame Kinder. Der 60-Jährige habe sich nach ihrer Schilderung jedoch zu alt gefühlt und sich der damit verbundenen Verantwortung nicht mehr gewachsen gesehen. Von ihrer Vorliebe für deutlich ältere Männer lässt sich das Model trotz dieser schmerzhaften Erfahrung nicht abbringen. Gegenüber Bild erklärte sie, dass ein gleichaltriger Partner für sie weiterhin nicht infrage komme. Eine neue Beziehung möchte Theresia momentan allerdings nicht eingehen. Auch ihren Kinderwunsch hat sie noch nicht vollständig aufgegeben. Gezielt auf die Suche nach einem passenden Mann dafür will sie sich aber nicht machen.

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Imago Theresia Fischer beim Harald Glööckler "My Style Rocks" Dinner im Berliner Ermelerhaus am 29. Januar 2025

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Joyn Giuliano und Paolo Hediger, "Forsthaus Rampensau Germany"-Teilnehmer

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