Yeliz Koc (33) hat bei Prominent verwandt offenbar einen klaren Favoriten gefunden: Mitstreiter Kevin Schäfer war ihr Liebling in der Realityshow. Das verriet die Reality-TV-Bekanntheit am Mittwochabend während einer Fragerunde in ihrer Instagramstory. Ein Fan wollte von ihr wissen, wen sie während der Dreharbeiten am liebsten mochte. Yeliz musste über ihre Antwort anscheinend nicht lange nachdenken. Sie nannte ihren Mitstreiter Kevin Schäfer und markierte direkt seinen Instagramaccount. "Du natürlich", schrieb sie und setzte gleich mehrere rote Herzen hinter ihre Antwort. Doch dabei beließ es die Influencerin nicht. Sie schwärmte zusätzlich von der gemeinsamen Zeit, die sie mit Kevin während der Dreharbeiten verbracht hatte. "Es war einfach fantastisch mit dir", fügte Yeliz hinzu und richtete ihre Worte damit ganz persönlich an den Reality-TV-Kollegen.

Auch die Gestaltung ihrer Antwort fiel besonders herzlich aus. Neben den roten Herzen fügte Yeliz Koc einen lachenden Smiley hinzu und gab ihrer öffentlichen Nachricht an Kevin Schäfer damit einen vertrauten und humorvollen Ton. Durch die direkte Markierung dürfte zudem klar gewesen sein, an wen sich ihre Worte richteten. Ein gemeinsames Foto aus der Sendung teilte die Mutter einer Tochter dazu allerdings nicht. Stattdessen teilte die Influencerin lediglich den Fragesticker mit der Frage ihres Fans, darunter blendete sie ihre Antwort ein. Ob Kevin auf die herzliche Nachricht bereits reagiert hat, ist bislang nicht bekannt. Fest steht: Für Yeliz zählt die gemeinsame Zeit mit ihm zu den schönen Momenten ihres Ausflugs in das TV-Format.

Bei "Prominent verwandt" sammelte Yeliz Koc allerdings nicht ausschließlich schöne Erinnerungen. Neben Kevin Schäfer nahm auch ihr Vater Savaş an dem Format teil. Zwischen Vater und Tochter kam es während der Sendung zu einem heftigen Streit. In einer Folge suchten die beiden später auf der Veranda das Gespräch. Yeliz konfrontierte Savaş dort mit seinem Verhalten, das für sie nicht zu entschuldigen war. Außerdem erinnerte sie ihn an ihre vorherige Abmachung, während der Show keinen Alkohol zu trinken. Savaş zeigte sich in dem Moment sichtlich bewegt: Er brach in Tränen aus und gab seiner Tochter einen Kuss auf die Wange. Yeliz hingegen blieb eher unterkühlt. Eine ausdrückliche Entschuldigung von Savaş gab es in diesem Gespräch nicht.

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RTL Yeliz Koc bei "Prominent verwandt"

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Imago Kevin Schäfer bei der Premiere von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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