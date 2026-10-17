Arzt schlug Alarm: EliasN97 schlitterte fast ins Burnout

Elias Nerlich, besser bekannt als EliasN97 (28), gewährt seinen Fans einen ungewohnt persönlichen Einblick. In einem YouTube-Video erzählte der Social-Media-Star, dass er Ende 2024 in eine schwere psychische Krise geraten war – und das mitten in einer Phase, in der beruflich alles lief. Millionen Menschen schauten seine Videos und Livestreams, auch seine Geschäfte brummten. Trotzdem stellte sich bei ihm kein Glücksgefühl ein. "Ich war irgendwie nicht glücklich, obwohl ich alles hatte", gestand er. Der Streamer nahm stark ab und stand unter enormem Druck. Wie nah er dabei am Abgrund stand, beschrieb er so: "Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Burnout hatte, aber ich war kurz davor." Auch eine medizinische Untersuchung lieferte alarmierende Ergebnisse: Bei ihm wurden Bluthochdruck und schlechte Blutwerte festgestellt. Zudem bestand laut Elias ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt. Damit hinterließ die berufliche Belastung nicht nur seelisch, sondern auch körperlich deutliche Spuren.

Besonders deutlich wurde der behandelnde Arzt bei der Diagnose. "Du bist völlig ausgebrannt, du bist völlig unter Stress, du siehst nicht gut aus", habe dieser ihm laut dem YouTube-Video gesagt. Doch nicht nur der Mediziner schlug Alarm: Über Weihnachten und Neujahr sprach auch seine Mutter Klartext. "Du siehst so scheiße aus. Du bist blass, du hast Augenringe zum Tod. Du siehst nicht gesund aus. Du bist auch so dünn geworden", gab Eli ihre Worte wieder. Im Februar 2025 zog Elias schließlich Konsequenzen und stellte seinen Alltag um. Er begann wieder, regelmäßig Sport zu machen, und achtete konsequent darauf, pro Nacht mindestens sieben Stunden zu schlafen. Die neue Routine half ihm dabei, sich aus der schwierigen Phase herauszuarbeiten. Innerhalb von rund sechs Monaten legte der Streamer etwa zehn Kilogramm zu und stabilisierte damit auch sein zuvor stark gesunkenes Gewicht.

Elias gehört zu den bekanntesten Streamern Deutschlands und hat neben seiner Karriere im Netz gleich mehrere Unternehmen aufgebaut. Dazu zählen unter anderem ein eigener Fußballverein und eine Parfümmarke. Die Krise hat seinen Blick auf Erfolg allerdings grundlegend verändert. "Wenn du es dann hast, was du immer erreichen wolltest, dann ist die Gefahr da", erklärte er in dem Video. Nachdem er seine lang ersehnten Ziele endlich abgehakt hatte, habe er gemerkt, "dass es mich gar nicht so glücklich macht". Damit rückte für den Unternehmer eine Erkenntnis in den Vordergrund: Nicht nur das fertige Ergebnis ist für ihn von Bedeutung, sondern ebenso der Weg, der dorthin führt. Sein enormer Erfolg konnte somit nicht verhindern, dass Elias Ende 2024 psychisch und körperlich an seine Grenzen geriet. Erst die bewussten Veränderungen bei Bewegung und Schlaf halfen ihm dabei, seinen Alltag neu auszurichten.

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Instagram / eliasn97 Elias Nerlich im September 2025

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Instagram / eliasn97 Elias Nerlich im August 2026

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Instagram / eliasn97 Melina und Elias Nerlich, Social-Media-Bekanntheiten

Könnt ihr nachvollziehen, dass Elias trotz Mega-Erfolg nicht glücklich war? Absolut – Erfolg allein ist eben kein Garant für Zufriedenheit. Es überrascht mich schon: Bei so vielen erreichten Zielen hätte ich das nicht erwartet. Ergebnis anzeigen