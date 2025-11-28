Bald Papa? Streamer EliasN97 plaudert Kinderplanung aus

Im kommenden Jahr will Elias Nerlich (27), besser bekannt als EliasN97, seine Verlobte Melina heiraten. Der Streamer hat aber auch schon konkrete Pläne für den nächsten Schritt. In einem Twitch-Stream plaudert er jetzt aus dem Nähkästchen und verrät dabei auch, wie er sich seine zukünftige Familie vorstellt. "Also, wenn ich ankreuzen darf, dann würde ich gerne: zwei Mädchen, zwei Jungs", erzählt Elias. Die Namen haben er und Melina sich auch schon überlegt. Der gebürtige Berliner wünsche sich vor allem Matteo für einen Jungen und Malenia für ein Mädchen. Der Favorit seiner Liebsten hingegen sei der Name Marinella. Wann genau die Juniors kommen werden, wird sich noch zeigen, aber Eli kündigte schon an, dass sie in nächster Zeit konkret an Nachwuchs arbeiten wollen.

Sobald die Kids dann mal da sind, hat Elias aber auch schon klare Vorstellungen von deren Freizeitgestaltung. Der fußballbegeisterte Twitch-Star wünscht sich, dass auch seine Kids sportlich aktiv sind. Für seine zukünftigen Söhne stellt er sich natürlich Fußball vor, Boxen sei aber auch okay. Für die Mädchen stelle Elias sich vor, eine zum Indoor-Volleyball und die andere zum Tennis zu schicken. Als Papa wolle der 27-Jährige seine Kinder aber in jedem Fall bei ihren Hobbys unterstützen. "Dann fahre ich alle zum Training, hole sie ab [...]. Oder mit einem weißen T-Shirt mit einem Fleck oben auf der Tribüne sein, mit den anderen Eltern reden und immer Schiedsrichter-Entscheidungen anzweifeln", lacht Eli.

Bevor es an die Kinderplanung geht, schreiten Elias und Melina aber erst einmal vor den Traualtar. Nach der Verlobung 2024 ist es 2026 endlich so weit. Im Januar gab der Content Creator einen kleinen Einblick in die Hochzeitsplanung. Dabei erzählte er seinen Zuschauern vor allem von seinen Vorstellungen. "Die Torte muss der Burner sein, am Strand, Sonnenuntergang, in Griechenland, Klavier, es wird getanzt, Teller auf den Boden schmeißen, gutes Essen, Trauzeuge", meint er. Für die musikalische Untermalung wünsche er sich am liebsten Saxophonist André Schnura, der mit seinem Instrument im Netz viral ging.

Instagram / eliasn97 Elias Nerlich im September 2025

Instagram / eliasn97 Elias Nerlich mit seiner Verlobten Melina, Dezember 2023

Instagram / eliasn97 EliasN97 mit seiner Partnerin Melina