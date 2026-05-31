Luxus pur: Elias Nerlich kauft eine XXL-Villa auf Marbella

Mit einer XXL-Villa im sonnigen Marbella hat sich Elias Nerlich (28) alias EliasN97 einen lang gehegten Traum erfüllt. Der Twitch-Streamer hat sich in der spanischen Küstenstadt ein Luxusanwesen zugelegt, das es in sich hat: Auf rund 2.000 Quadratmetern Grundstück mit Palmen und Salzwasserpool erstreckt sich eine Villa mit 560 Quadratmetern Wohnfläche, acht Zimmern und fünf Bädern. Insgesamt hat er rund vier Millionen Euro in das Projekt gesteckt – 3,1 Millionen Euro für den Kauf und eine weitere Million für den Umbau. Dabei sind die Arbeiten noch nicht einmal abgeschlossen, die finalen Kosten also noch offen. In einem YouTube-Video schwärmte Eli von seiner neuen Immobilie: "Es ist der Knüller."

Den Weg nach Marbella hätte man ihm jedoch nicht zwingend vorhergesagt. Ursprünglich hatte er eine Immobilie in Deutschland geplant, doch scheiterte das Vorhaben an Baugenehmigungen. Anschließend suchte er im Madrider Edelviertel La Finca, wo unter anderem Cristiano Ronaldo (41) ein Anwesen besitzt – doch das war für ihn nicht erschwinglich. Auch in Griechenland besichtigte er Häuser, bevor er sich im Dezember 2025 bei einem ersten Besuch in Marbella sofort wohlfühlte und schließlich im Februar 2026 den Kaufvertrag unterzeichnete. Besonders begeistert ihn das Klima dort: "Die Leute sind viel glücklicher, und das muss das Wetter sein. Es scheint hier jeden Tag die Sonne."

Dass sich Eli so ein Anwesen leisten kann, ist kein Wunder. Schon vor einem Jahr hatte er in einem Livestream auf Twitch mit einer Mega-Zahl für Aufsehen gesorgt. Er erklärte damals, er verdiene "bis zu 600.000 Euro" im Monat – "netto". Und er machte klar: Das sei "Gewinn" und nicht einfach nur Umsatz. Der Geldregen kam laut Eli nicht nur durchs Streamen. Er verwies damals auch auf mehrere Business-Baustellen: die ICON League, seine Anteile an der Modemarke Elevate und seine Getränkemarke VitaVate.

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Instagram / eliasn97 Elias Nerlich im September 2025

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Instagram / eliasn97 Elias Nerlich im Juli 2025

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Instagram / eliasn97 EliasN97 mit seinem Porsche im September 2023

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Vier Millionen für Kauf und Umbau: Wie klingt Elis Villa-Deal für euch? Too much – so viel Geld nur fürs Wohnen ist over the top. Geht klar – wenn’s sein Traum ist, warum nicht. Ergebnis anzeigen