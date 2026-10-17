Busy Philipps wollte bei Hirn-OP gleich ein Browlifting

Busy Philipps (47) hat vor ihrer Hirnoperation einen ziemlich ungewöhnlichen Wunsch geäußert: Die Schauspielerin musste sich Anfang des Jahres einen Tumor entfernen lassen und kam dabei auf eine ganz besondere Idee. Wie sie jetzt in der US-Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" verriet, fragte sie ihre Ärzte, ob sie bei dem Eingriff nicht gleich noch eine kleine Schönheitsoperation durchführen könnten. "Können Sie mir gleichzeitig ein Schläfenbrauenlifting machen?", wollte Busy von dem medizinischen Team wissen. Die Ärzte lehnten ihren Wunsch allerdings ab und machten deutlich, dass sich die notwendige Hirnoperation nicht mit dem kosmetischen Eingriff verbinden lasse. Die Schauspielerin nahm die Absage mit Humor: "Sie können es nicht. Obwohl ich finde, dass sie es tun sollten. Jedenfalls kam es mir unhöflich vor. Ich meine, ich muss mich einer Hirnoperation unterziehen."

Dass Busy trotz ihrer ernsten Diagnose noch Scherze machen konnte, lag möglicherweise auch an ihrer besonderen beruflichen Situation. Kurz bevor die Masse in ihrem Gehirn entdeckt worden war, hatte sie nämlich ihre absolute Traumrolle ergattert. Die Dreharbeiten sollten bereits sechs Wochen später beginnen. Deshalb galt ihre erste Sorge nach der Diagnose offenbar nicht der bevorstehenden Operation, sondern der Frage, ob sie ihren neuen Job überhaupt antreten könnte. "Okay, zwei Fragen. Erstens: Ich habe gerade meinen Traumjob bekommen, und die Dreharbeiten beginnen in sechs Wochen. Wie kriegen wir das hin?", erinnerte sich die Schauspielerin an ihre damalige Reaktion. Erst danach habe sie die Mediziner auf das gewünschte Augenbrauenlifting angesprochen. Was genau hinter der entdeckten Masse steckte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Für die behandelnden Ärzte stand jedoch fest, dass sie operativ entfernt werden musste.

Entdeckt worden war der Tumor Anfang 2026 bei einer vorsorglichen Ganzkörper-MRT. Dabei stellten die Ärzte eine rund 2,6 Zentimeter große Masse in Busys Gehirn fest, die schließlich am 2. März entfernt wurde. Die anschließende Untersuchung des Gewebes ergab, dass es sich um ein seltenes Oligodendrogliom handelte. Etwa einen Monat nach dem Eingriff musste sich die Schauspielerin erneut operieren lassen, weil sich ihre Operationswunde entzündet hatte. Dass der Tumor überhaupt so früh entdeckt wurde, verdankt Busy nach eigener Aussage auch ihrem Ex-Mann Marc Silverstein. Dieser hatte sie trotz ihrer damaligen emotionalen Belastung dazu ermutigt, den Vorsorgetermin wahrzunehmen. Rückblickend zeigte sich die Schauspielerin dafür besonders dankbar. "Und in meinem Fall hat diese vorsorgliche medizinische Untersuchung mein Leben gerettet", betonte sie.

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Getty Images Busy Philipps bei der "Mean Girls"-Premiere, Januar 2024

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Getty Images Busy Philipps, Schauspielerin

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Getty Images Busy Philipps, Schauspielerin