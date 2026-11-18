Busy Philipps (47) hat allen Grund zum Strahlen! Am Montag zeigte sich die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Tochter Birdie Silverstein auf dem roten Teppich der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". Bei dem Event mit zahlreichen Stars wirkte Busy bestens gelaunt – und das nur wenige Monate, nachdem ihr ein seltener Hirntumor entfernt worden war. Während Mutter und Tochter für die Fotografen posierten, konnten sie sich das Lachen kaum verkneifen und lagen sich immer wieder herzlich in den Armen. Auch modisch sorgten die beiden für einen echten Hingucker: Busy trug ein knallgelbes Kleid mit Blumenmuster, tiefem Ausschnitt und Cape-Ärmeln. Dazu kombinierte sie eine auffällige blaue Halskette. Birdie entschied sich hingegen für ein weißes, mit Perlen verziertes Minikleid. Passend dazu wählte sie Schuhe im gleichen Look.

Von ihrer Erkrankung hatte Busy lange nichts bemerkt. Im Februar war bei einer Ganzkörper-MRT ein 2,6 Zentimeter großer Tumor in ihrem Gehirn entdeckt worden. Zuvor hatte sie keinerlei Beschwerden gehabt. Die Ärzte diagnostizierten ein Oligodendrogliom zweiten Grades. Dabei handelt es sich um eine seltene und langsam wachsende Tumorart. Am 2. März wurde der bösartige Tumor schließlich in einem etwa fünfstündigen Eingriff entfernt. Öffentlich machte Busy ihre Erkrankung erst im August: Auf Instagram teilte sie Fotos aus der Zeit ihrer Genesung, darunter auch ein Bild von der Intensivstation. Dazu schrieb sie: "Ich bin bereits wieder genesen! Ihr alle habt buchstäblich seit dem 2. März dabei zugesehen, wie ich mich erhole, ihr wusstet es nur nicht! Mir geht es völlig gut! Jippie, Medizin!" Eine Chemotherapie oder Bestrahlung benötigt die Schauspielerin derzeit nicht. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sollen jedoch zeigen, ob der Tumor zurückkehrt.

Ihre Tochter Birdie stammt aus Busys Ehe mit dem Produzenten Marc Silverstein, mit dem sie von 2007 bis 2024 verheiratet war. Gemeinsam haben die beiden außerdem die 13-jährige Tochter Cricket. Heute ist die Schauspielerin mit dem "Days of Our Lives"-Darsteller Blake Berris zusammen. Marc ist trotzdem ein enger Vertrauter geblieben: Während der Operation stand er Busy auch im Krankenhaus zur Seite. Die Diagnose ihrer Mutter hatte vor allem Birdie große Angst gemacht. Gegenüber People verriet die 47-Jährige, mit welchen Worten sie ihr Kind damals beruhigt hatte: "Birdie, du bist einfach nicht in dem Film, in dem deine Mutter in deinem letzten Highschooljahr stirbt. Das ist einfach nicht der Film, in dem du mitspielst. Das verspreche ich dir." Später dankte die Schauspielerin ihren Kindern, Freunden und ihrer Familie für den Rückhalt während der sechs Monate ihrer Genesung. Inzwischen fühle sie sich endlich wieder wie sie selbst.

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Getty Images Birdie Phillipps und Busy Philipps bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York, November 2026

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Getty Images Busy Philipps, Schauspielerin

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