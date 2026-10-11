Nach der Scheidung findet Busy Philipps ihre Stimme

In ihrer neuen Serie "Cupertino" spielt Busy Philipps (47) eine Frau, die nach dem Ende ihrer Ehe noch einmal ganz von vorn anfängt – und kann sich mit dieser Geschichte offenbar gut identifizieren. In dem CBS-Format verkörpert die Schauspielerin Natalia Boutella, die Ex-Frau eines einflussreichen und milliardenschweren KI-Techmoguls. Nach der Trennung beginnt die Figur ein neues Kapitel. Da Busy selbst von ihrem Noch-Ehemann Marc Silverstein getrennt lebt, hat die Rolle für sie eine besondere Bedeutung. "Was ich am allerliebsten sehe – und jetzt auch am liebsten spiele –, ist eine Frau, die nach ihrem 40. Lebensjahr selbstbestimmt wird und ihre eigene Stimme findet", erklärte sie gegenüber US Weekly. Die Botschaft geht für sie weit über das Drehbuch hinaus: "Sie zeigt, dass man als Frau einen zweiten Akt haben kann. Das Leben endet nicht, nur weil die Ehe endet."

In dem Justizdrama tritt Busy zunächst als Mandantin auf, bevor ihre Figur im weiteren Verlauf zu einer wiederkehrenden Rolle wird. Im Mittelpunkt von "Cupertino" steht ein Anwalt aus dem Silicon Valley, gespielt von Mike Colter (50). Nachdem er entlassen wurde, gründet er gemeinsam mit einer ebenfalls gekündigten Juristin, verkörpert von Rachel Keller, eine eigene Kanzlei. Sie vertreten Menschen, die durch die Technologiebranche zu Schaden gekommen sind. Zum weiteren Ensemble gehören unter anderem Renée Elise Goldsberry (55), Ella Stiller (24) und Nik Dodani. Damit greift die Serie ein aktuelles Thema auf: Die Frage, wie viel Einfluss Technologiekonzerne und künstliche Intelligenz auf das Leben Einzelner haben, beschäftigt längst nicht mehr nur Drehbuchautoren.

Auch abseits der Dreharbeiten beschäftigt Busy das Thema künstliche Intelligenz. Sie selbst nutze keine KI, und auch in ihrem Zuhause spiele die Technologie keine Rolle, verriet sie gegenüber US Weekly. Besonders gut gefällt der zweifachen Mutter eine Regelung an der Schule ihrer Tochter: Im achten Schuljahr werden dort alle Aufgaben handschriftlich erledigt. Als Reaktion auf die zunehmende Verbreitung von KI verzichtet man vollständig auf Computer. Generell hat die Schauspielerin ohnehin ein eher schwieriges Verhältnis zu technischen Geräten. "Ich tue mich damit etwas schwer. Eigentlich tue ich mich sehr schwer. Ich kenne mich mit Technik überhaupt nicht aus", gestand sie. Ihre beiden Kinder hat Busy mit Marc, von dem sie inzwischen getrennt lebt.

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Getty Images Busy Philipps, Schauspielerin

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Getty Images Marc Silverstein und Busy Philipps, 2019

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Getty Images Birdie Leigh Silverstein und ihre Mutter Busy Philipps