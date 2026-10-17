"Die Wollnys" starten ab November mit neuen Doppelfolgen

Die bekannteste Großfamilie des deutschen Fernsehens meldet sich zurück: Ab dem 5. November 2026 zeigt RTLZWEI neue Folgen von Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie. Statt wie bisher mittwochs werden die Doppelfolgen künftig immer donnerstags ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, kann die einzelnen Episoden bereits sieben Tage vorher bei RTL+ abrufen. Inhaltlich steht den Zuschauern einiges bevor: Sarah-Jane Wollny (28) zieht aus und bereitet sich auf mehrere Operationen vor, Estefania Wollny (24) gibt ihr Debüt am Ballermann, Sarafina Wollny (31) und ihr Mann Peter Wollny (33) kaufen ein Haus und Loredana Wollny (22) bringt ihre Tochter Aria zur Welt. Vier Großereignisse, eine Familie – mehr Stoff für eine Staffel geht eigentlich kaum. Produziert wird das Format weiterhin von der Yellowstone Productions GmbH.

Für Sarah-Jane beginnt in der neuen Staffel ein komplett neues Kapitel. Sie verlässt erstmals das gemeinsame Familienhaus und zieht in eine eigene Wohnung, die nur wenige Kilometer vom Familiendomizil in Ratheim entfernt liegt. Parallel beschäftigt sie ein gesundheitliches Thema: Wegen ihrer Lipödem-Erkrankung hat sie sich ausführlich mit den Behandlungsmöglichkeiten auseinandergesetzt und sich schließlich für insgesamt vier operative Eingriffe entschieden. Besonders vor der ersten Operation ist die Nervosität groß. Unterstützung erhält Sarah-Jane von ihrer Schwester Estefania, die sie unter anderem zu ärztlichen Beratungsterminen begleitet. Die Sängerin hat zugleich selbst große Pläne: Nach Auftritten in Deutschland und der Türkei soll sie beim Saison-Opening im Bierkönig erstmals vor dem Ballermann-Publikum auf Mallorca stehen. Für Rückhalt vor Ort sorgen Silvia Wollny (61), Sylvana Wollny (34) und Sarah-Jane, die mit auf die Insel reisen. Zusätzlich bekommt Estefania vor ihrem Auftritt hilfreiche Bühnentipps von Mallorca-Star Jürgen Milski (62).

Auch bei Sarafina und Peter steht eine große Veränderung an. Das Ehepaar kauft ein Haus direkt neben dem bisherigen Familiendomizil in Ratheim und bleibt seinen Angehörigen damit auch räumlich eng verbunden. Vor dem Einzug warten allerdings noch umfangreiche Renovierungsarbeiten auf sie. Nachwuchs gibt es unterdessen bei Loredana und ihrem Partner Servet: Die beiden begrüßen ihre neugeborene Tochter Aria, die ihre ersten Wochen im Kreis der Großfamilie verbringt und dort nach und nach ihre Cousins und Cousinen kennenlernt. Weniger erfreuliche Nachrichten warten dagegen auf Silvia: Starke Regenfälle haben am Ferienhaus der Wollnys in der Türkei Schäden durch Wasser und Schimmel hinterlassen. Im weiteren Verlauf der Staffel wird die Familie außerdem mit zusätzlichen gesundheitlichen Sorgen konfrontiert.

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RTLZWEI Die Wollnys

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Instagram / sarafina_wollny Peter Wollny und Sarafina Wollny mit ihren Kindern, März 2026

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Reality-TV-Star, 2026