Nach den Schüssen auf ein Restaurant im türkischen Manavgat melden sich Servet Özbek und seine Frau Loredana Wollny (22) gemeinsam zu Wort und räumen mit den Spekulationen auf. In einem neuen YouTube-Video weist Servet Berichte zurück, laut denen er in den Vorfall verwickelt gewesen sein soll. Als die Schüsse am 22. Oktober gegen vier Uhr morgens fielen, habe er nach eigener Darstellung tief und fest geschlafen. Servet stellt klar: "In Deutschland, in den Medien wird gesagt, dass ich bei dieser Schießerei dabei war. Nein, Leute, das war nachts um vier Uhr, wo ich zu Hause am Träumen war. Ich habe damit nichts zu tun." Stattdessen sollen sein Bruder und dessen Freund vor Ort gewesen sein. Servet sagt: "Am Ende ist es so rausgekommen, dass mein Bruder und sein Freund da waren und der Freund von meinem Bruder hat in dieses Geschäft dann reingeschossen." Dass sein Bruder bei der Aktion überhaupt dabei war, enttäuscht ihn schwer. Servet betont, dass er ein solches Verhalten nicht unterstützt.

Auch Darstellungen, wonach er als mutmaßlicher Täter verhaftet worden sei, weist Servet in dem Clip zurück. Gleichzeitig räumt er ein, eine Nacht in einer Polizeizelle verbracht zu haben, bevor er am darauffolgenden Tag einem Staatsanwalt vorgeführt wurde. Servet schildert: "Wenn ich damit irgendwas zu tun hätte, die hätten mich auch verhaftet, Leute. Nein, ich war nur eine Nacht bei der Polizei in der Zelle. Am nächsten Tag war ich vor dem Staatsanwalt." Loredana lässt diese Einschätzung nicht unkommentiert stehen und betont, dass es sich dabei in der Türkei um ein normales Vorgehen handle. Zudem teilt die Influencerin heftig gegen ihre Mutter Silvia Wollny (61) aus: "Es gibt noch andere Dinge, die wir aufklären müssen diesbezüglich, und zwar Dinge, die meine liebe Mutter – ich darf doch nicht mehr Mama sagen, sondern dich, Silvia – betreffen. Du hast versucht, dieses Thema breitzutreten, wie du nur kannst, mit deinen Lügen, und damit du die Leute ablenkst von deiner Rassismussache."

Im weiteren Verlauf des Videos dementiert Loredana Silvias Angaben zur Tatnacht und zu den Auftritten ihrer Schwester Estefania in jenem Etablissement: Estefania sei in den Tagen vor und den Tagen nach dem Vorfall dort aufgetreten – nicht etwa am Tag der Schießerei. Weiter wettert die werdende Dreifachmama: "Warum wartet ihr fünf Wochen, bis ihr dieses Thema mal irgendwo aus irgendeiner Kiste grabt? Genau, um von euch abzulenken, weil ihr wusstet ja vor fünf Wochen schon darüber Bescheid, dass er verhaftet wurde. Auf jeden Fall, Leute, wir sitzen nicht hier, um irgendjemandem zu schaden oder euch auf irgendjemanden zu hetzen. Nein, wir sind hier für die Wahrheit." Damit weisen Servet und Loredana nicht nur Spekulationen über eine Beteiligung Servets an den Schüssen zurück, sondern stellen auch die Motive hinter den Vorwürfen aus der Familie infrage.

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Loredanaundservet Loredana Wollny und Servet Özbek im November 2026

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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