Mysteriöse Dreharbeiten: Peter Wollny lässt Fans hoffen

Bei Familie Wollny ist weiterhin viel Bewegung: Sarafina Wollny (31) und ihr Ehemann Peter (33) haben ihr neues Zuhause bezogen und stecken mitten in den Renovierungsarbeiten. Dass der Umzug kein Ende ihrer TV-Präsenz bedeutet, deutete Peter jetzt in einem Instagram-Video an. Darin schilderte er seinen Followern ausführlich, was er alles auf der Baustelle geschafft hatte – und erwähnte dabei beiläufig, dass an diesem Tag parallel auch gedreht worden sei. Viele Fans sehen darin ein klares Zeichen, dass das Paar weiterhin Teil der Sendung Die Wollnys bleiben wird.

Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht. Peter ließ offen, für welches Projekt die Kamera lief. Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass der Hausumbau zum Inhalt neuer Folgen werden könnte – schließlich wäre es ein spannender Stoff für die Sendung. Auch gibt es bislang keinerlei Hinweise darauf, dass Peters und Sarafinas Verhältnis zu Silvia Wollny (61), der Matriarchin der Familie, in irgendeiner Weise belastet wäre. Die Realitystars wirkten in der Vergangenheit stets eingebunden in das familiäre Gefüge rund um die mehrfache Mutter.

Sarafina und Peter hatten sich den Kauf des Eigenheims lange gewünscht. Zuvor lebte das Paar gemeinsam mit ihren drei Kindern in einer Anliegerwohnung bei Sarafinas Mutter Silvia. Der Schritt in die eigene Immobilie war für die junge Familie ein großer Moment – Sarafina hatte damals auf Instagram von ihrer Vorfreude geschwärmt und beschrieben, wie sehr die Kinder sich über die Neuigkeit gefreut hatten. Nun steckt das Trio, zu dem auch die drei Kleinen gehören, mitten in der konkreten Arbeit des Einrichtens und Renovierens.

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Instagram / sarafina_wollny Peter Wollny und Sarafina Wollny mit ihren Kindern, März 2026

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Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Peter Wollny und ihre Kinder, Oktober 2024

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RTLZWEI Die Wollnys

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