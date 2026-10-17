Gemma Collins' Mutter starb einen Tag vor geplanter Hochzeit

Realitystar Gemma Collins (45) hat in der aktuellen regulären britischen Staffel von Big Brother erstmals über die dramatischen Umstände rund um ihre abgesagte Hochzeit gesprochen. Als prominenter Hausgast erzählte die 45-Jährige mehreren Bewohnern im Garten, dass ihre Mutter Joan im Juli 2026 ausgerechnet einen Tag vor der geplanten Trauung gestorben sei. Wie The Sun über die Szenen aus der Sendung berichtet, wollte Gemma ihren langjährigen Partner Rami Hawash an einem Donnerstag heiraten. Doch am Mittwoch zuvor verstarb Joan, weshalb die Feier nicht stattfinden konnte: "Ich sollte am Donnerstag heiraten, und meine Mutter starb am Mittwoch. Was kann man da machen?", erklärte sie in der Sendung. Die Trauung wurde abgesagt, das Jawort vertagt. Von dem geplanten Freudentag blieb damit nur ein Datum, das für Gemma eine ganz andere Bedeutung bekommen hat.

Obwohl sie über einen tiefen Verlust sprach, ließ Gemma auch ihren bekannten Humor aufblitzen. Offenbar waren die Vorbereitungen für die Trauung ohnehin sehr kurzfristig verlaufen. "Um ehrlich zu sein, war sowieso alles überstürzt. Ich hatte ein Kleid bei Shein bestellt – das wäre nicht gut angekommen", scherzte sie laut The Sun in "Big Brother" über ihr spontan ausgewähltes Brautoutfit. Sehr viel ernster wurde die Fernsehbekanntheit, als sie über ihre Mutter sprach: "Sie war eine unglaubliche Frau, und ich hatte 45 wundervolle Jahre mit ihr. Ich war jeden Tag bei ihr." Gemma wies in dem Gespräch außerdem darauf hin, dass zwar jeder Mensch um die Unausweichlichkeit des Todes wisse, kaum jemand aber darüber rede. Wie sie selbst mit der Trauer umgeht, fasste sie in einem Satz zusammen: "Man muss einfach versuchen, die Kraft zu finden, weiterzumachen."

Joan starb im Alter von 70 Jahren im Kreis ihrer Familie. Kurz nach dem Verlust hatte Gemma ihren Schmerz mit einem Herzen verglichen, das in Millionen Teile zerbrochen sei. Später erinnerte sie mit einem liebevoll gestalteten Schrein an ihre Mutter. Blumen, Kerzen und gemeinsame Fotos schmückten den Ort des Gedenkens. Bereits in den Monaten vor Joans Tod hatte sich die Familie große Sorgen um sie gemacht: Wegen einer Lungenentzündung war sie mehrfach im Krankenhaus behandelt worden. Ihre Tochter hatte offen darüber gesprochen, vor Sorge nicht schlafen zu können, und die wochenlange Behandlung als die schwerste Zeit ihres Lebens bezeichnet. An ihrer Seite stand dabei Rami, mit dem Gemma seit 2011 mit einigen Unterbrechungen liiert ist. Nach dem Aus ihrer Beziehung mit James "Arg" Argent kamen sich die beiden während des Corona-Lockdowns wieder näher. 2024 machte der Geschäftsmann ihr zum dritten Mal einen Heiratsantrag.

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Getty Images Gemma Collins bei den British LGBT Awards 2024 in London

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Instagram / gemmacollins Rami Hawash und Gemma Collins im September 2024

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