Gemma Collins spricht über ihre Trauer nach Tod der Mutter

Wenige Tage nach dem Tod ihrer Mutter Joan (†) hat sich Gemma Collins (45) erneut bei ihren Fans gemeldet und offen über ihren Schmerz gesprochen. Die britische Realitydarstellerin, die durch die Serie The Only Way Is Essex bekannt wurde, hatte am Mittwoch auf Instagram die traurige Nachricht vom Ableben ihrer geliebten Mutter geteilt. Joan Collins (93) war im Alter von 70 Jahren gestorben, nur einen Monat nachdem sie aufgrund einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Nun meldete sich Gemma erneut auf der Plattform – diesmal mit einem Foto eines liebevoll gestalteten Schreins zu Ehren ihrer Mutter, auf dem Blumen, Kerzen und Fotos zu sehen waren.

Dazu schrieb Gemma: "Trauer ist der Preis, den wir für die Liebe bezahlen. Danke von ganzem Herzen für jede Nachricht, jedes Gebet, jedes freundliche Wort. Ich lese sie alle und melde mich nach und nach. Manchmal fühle ich mich gut, aber dann kommt es in Wellen." Die 45-Jährige berichtete außerdem von einem besonderen Trost: Ein Schmetterling begleite sie ständig und erscheine überall, wo sie hingeht. "Er schenkt mir ein Gefühl des Friedens, und in meinem Herzen glaube ich wirklich, dass es meine Mum ist, die mir zeigt, dass sie nah ist", schrieb sie. Auch die Sängerin Jesy Nelson (35) hinterließ in den Kommentaren liebevolle Worte: "Ich schicke dir Liebe, mein Engel."

Joan hatte in den letzten Jahren immer wieder mit ihrer Gesundheit gekämpft. Bereits im März 2020 war sie das erste Mal wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Im Jahr 2024 kam es dann zu einem Notfall, als sie aufgehört hatte zu atmen und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegenüber der Zeitung The Sun schilderte Gemma damals, wie dramatisch die Situation für sie gewesen war: "Meine Mum wurde plötzlich ins Krankenhaus gebracht, und mir wurde gesagt, sie könnte sterben." Im Dezember 2025 erkrankte Joan erneut an einer Lungenentzündung und verbrachte fünf Wochen im Krankenhaus, bevor sie sich erholte. Fans kannten die Verstorbene auch aus mehreren Auftritten in "The Only Way Is Essex" sowie aus einer gemeinsamen Folge der Sendung "Who Do You Think You Are?", in der Mutter und Tochter gemeinsam die Geschichte ihrer Familie erforschten.

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Imago Gemma Collins beim Sky "Up Next" Event in der Freemasons’ Hall in London, März 2026

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Instagram / gemmacollins Schrein zu Ehren von Joan Collins, Juli 2026

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