Drei Krankheiten in vier Wochen setzen Gemma Collins zu

Gemma Collins (45) hat ein paar wirklich schwere Wochen hinter sich. Wie die Realitydarstellerin jetzt auf Instagram verriet, kämpft sie schon seit einem Monat mit gleich mehreren gesundheitlichen Problemen. Zuerst erwischte sie eine Niereninfektion, danach kamen noch eine Grippe und ein Brustinfekt hinzu. "Die vergangenen vier Wochen bestanden aus einer Niereninfektion, Grippe, einem Brustinfekt!!! Was auch immer man sich vorstellen kann – aber jetzt ist es an der Zeit, all das aus dem Körper herauszulassen", schrieb Gemma zu ihrem Beitrag. Dass ihr die Erkrankungen ordentlich zugesetzt haben, verheimlicht die Britin nicht. Deshalb gönnt sie sich nun ganz bewusst eine Auszeit. Allein muss sie das allerdings nicht tun: Gemeinsam mit ihrer Freundin Saffron Lempriere, bekannt aus The Only Way Is Essex, tankt sie noch ein paar Sonnenstrahlen. Passend dazu teilte Gemma eine entspannte Aufnahme, auf der Saffron gemütlich in einem Pool zu sehen ist.

Für ihre Genesung hat sich Gemma ein umfangreiches Wellnessprogramm zusammengestellt. Auf dem Programm stehen Whirlpools, Saunagänge und Dampfbäder. Außerdem möchte sie viel Zeit an der frischen Luft verbringen und Spaziergänge unternehmen. Doch damit nicht genug: Auch Kristalle und Ingwer-Shots sollen die Unternehmerin während ihrer Erholungsphase begleiten. Schließlich brauche sie jetzt vor allem eines, nämlich "heilende Energie", wie Gemma erklärt. Den Start ihres Wellnesswochenendes kündigte sie im Netz mit einer klaren Ansage an: "Whirlpools, Saunen, Dampf, Spaziergänge, Luft und Kristalle und Ingwer-Shots. Wochenendmodus an." Ihren Humor hat die Realitydarstellerin trotz der anstrengenden Wochen jedenfalls nicht verloren. Augenzwinkernd scherzte sie über die gemeinsamen Tage mit ihrer Freundin: "Ich bringe Saffron Lempriere das einfache Leben bei." Für Gemma steht an diesem Wochenende also vor allem eines im Mittelpunkt: endlich wieder zu Kräften zu kommen und die vergangenen Wochen hinter sich zu lassen.

Die gesundheitlich belastenden Wochen treffen Gemma nur wenige Monate nach einem schweren Verlust. Am 29. Juli 2026 starb ihre Mutter Joan. Sie erlag Komplikationen im Zusammenhang mit einer Lungenentzündung. Bereits rund einen Monat vor ihrem Tod war Joan wegen der Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach dem Verlust wandte sich Gemma mit einer emotionalen Nachricht an ihre Follower im Netz. Darin machte sie keinen Hehl daraus, wie tief sie der Abschied getroffen hatte. Der Tod ihrer Mutter habe ihr Herz in "eine Million Stücke" zerschmettert, schrieb sie damals. Nur wenige Monate später folgten nun die gesundheitlichen Rückschläge, die sie über Wochen hinweg außer Gefecht setzten. Mit ihrem Wellnesswochenende an der Seite von Saffron möchte die Realitydarstellerin jetzt wieder neue Kraft schöpfen.

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Imago Gemma Collins besucht die National Television Awards in der Londoner O2-Arena

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Instagram / gemmacollins Gemma Collins, TV-Persönlichkeit

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