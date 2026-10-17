Haben Papa und Tochter Kontakt? Tanja Makarić äußert sich

Im Dezember des vergangenen Jahres wurde Tanja Makarić (29) zum ersten Mal Mutter. Ihre kleine Tochter zieht sie nach eigenen Angaben alleine groß. Wer der Vater des Mädchens ist, hält die Influencerin bis heute konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Bei der About You Opera hakte Promiflash nun nach und wollte wissen, ob ihre Tochter Kontakt zu ihrem Papa hat. Eine konkrete Antwort darauf gab der Social-Media-Star allerdings nicht. Tanja erklärte, dass die Ereignisse noch zu frisch seien, um öffentlich darüber zu sprechen. Auch zu den Hintergründen rund um den Vater des Kindes möchte sie sich erst äußern, wenn sie sich dazu bereit fühlt. Details über ihn und das Verhältnis zwischen ihm und dem Mädchen bleiben damit vorerst unter Verschluss.

"Ich glaube, wenn ich bereit bin, dann beantworte ich alles und erzähle alles darüber. Aber jetzt ist das so frisch für mich", erklärte sie gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Und ich muss jetzt selber ein bisschen meinen Weg finden. Ja, ich weiß nicht." Damit bleibt offen, ob und in welcher Form der Vater überhaupt am Leben der Tochter beteiligt ist. Die Influencerin betonte, dass sie die Situation zunächst für sich selbst verarbeiten möchte, bevor sie weitere Details mit der Öffentlichkeit teilt. Ihre Community muss also nicht gänzlich auf Antworten verzichten, sich allerdings noch gedulden. Wann Tanja bereit sein wird, mehr zu verraten, ließ sie offen.

Im selben Interview sprach Tanja auch über ihr Leben als Single. Aktuell fühle sich die Influencerin einsam, obwohl sie Freunde und Familie habe. Eine neue Beziehung möchte sie trotzdem nicht. Sie stellte klar: "Jetzt, wenn ich daran denke, will ich nie wieder einen Partner haben. Also wirklich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen." Ganz so endgültig sollte das aber nicht klingen. Kurz darauf machte sie klar, dass das vermutlich nur eine Phase sei und sie sich irgendwann wieder verlieben werde.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić mit ihrer Tochter Malou