Tanja Makarić (29) kann sich durchaus vorstellen, Deutschland eines Tages den Rücken zu kehren. Doch auch wenn die Influencerin, die sich derzeit in Los Angeles aufhält, von einem Leben im Ausland träumt, möchte sie diese Entscheidung nicht überstürzt treffen. In mehreren Instagram-Storys erklärte Tanja nun, dass sie zunächst einige offene Angelegenheiten in Deutschland klären müsse, bevor sie sich mit konkreten Auswanderungsplänen beschäftigen könne. Als selbstständige Mutter trage sie die Verantwortung für ihre Entscheidungen allein und müsse dabei vor allem auch das Wohl ihrer Tochter Malu berücksichtigen. "Ich möchte nicht einfach Hals über Kopf verschwinden", betonte die Social-Media-Bekanntheit. Erst wenn in Deutschland alles geregelt sei, wolle sie sich in Ruhe damit auseinandersetzen, wie ein möglicher Neuanfang im Ausland für sie und ihre Tochter aussehen könnte.

Eine besondere finanzielle Herausforderung stellt für Tanja die sogenannte Wegzugsteuer dar, von der sie nach eigenen Angaben im Falle einer Auswanderung betroffen wäre. Die Influencerin betonte jedoch, dass sich ihre persönliche Situation nicht verallgemeinern lasse und sie die komplexe Thematik lediglich vereinfacht darstelle. Anhand eines fiktiven Unternehmenswerts von zwei Millionen Euro versuchte sie zu verdeutlichen, wie sich ihrer Auffassung nach auch zukünftige Einkünfte oder Wertentwicklungen auf die finanzielle Belastung auswirken könnten. Ob sich eine Auswanderung finanziell für sie rechnen würde, könne Tanja derzeit noch nicht abschätzen. Denkbar wäre für sie auch, zunächst für einige Jahre im Ausland zu leben und anschließend neu zu entscheiden. Wie wohl sie sich in Los Angeles fühlt, machte die Influencerin ebenfalls deutlich: Trotz des vielen Stresses sei sie dort glücklich, während sie der Gedanke an die bevorstehende Heimreise traurig stimme.

Der Wunsch, im Ausland Fuß zu fassen, begleitet Tanja bereits seit längerer Zeit. Noch vor Malus Geburt hatte sie geplant, Deutschland als dreiköpfige Familie zu verlassen. Inzwischen haben sich die Umstände geändert, nicht aber ihre Sehnsucht nach einem Leben in wärmeren Gefilden. Obwohl die Influencerin Deutschland liebe und es als ihr Zuhause betrachte, möchte sie andere Länder und Städte kennenlernen und beispielsweise die Möglichkeit haben, mit ihrer Tochter spontan einen Nachmittag am Strand zu verbringen. Noch bevor für Malu die Kita- und später die Schulzeit beginnt, möchte Tanja einen Ort gefunden haben, an dem sich die beiden langfristig wohlfühlen können. An Los Angeles schätzt die Influencerin insbesondere die Offenheit anderer Frauen und den unkomplizierten Austausch mit anderen Müttern auf dem Spielplatz. Auf eine Sache aus ihrer Heimat würde sie allerdings nur ungern verzichten: deutsche Bäckereien mit gutem Brot und frischen Brötchen.

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, September 2025

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Imago Tanja Makaric bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin

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