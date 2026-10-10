Einsamkeit: Tanja Makarić will "nie wieder" einen Partner

Tanja Makarić (29) zieht die Reißleine und spricht sich gegen eine Partnerschaft aus – zumindest vorerst. Bei der About You Opera hat die Influencerin überraschend offene Worte über ihr Privatleben gefunden. Im Interview mit Promiflash plauderte die Mutter einer Tochter über ihr Leben als Single und über ein Gefühl, das sie derzeit stark belastet: Einsamkeit. Eine neue Beziehung kommt für sie trotzdem nicht infrage – im Gegenteil. "Jetzt, wenn ich daran denke, will ich nie wieder einen Partner haben. Also wirklich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen", stellte die alleinerziehende Mutter klar. Ganz endgültig will sie diese Ansage dann aber doch nicht verstanden wissen. Direkt im Anschluss relativierte Tanja ihre Worte nämlich selbst: Sie gehe davon aus, dass ihre momentane Haltung nur eine Phase sei und sie sich irgendwann wieder verlieben werde. Ein deutlicher Gegensatz zu dem Wunsch, den sie nur wenige Sekunden zuvor formuliert hatte.

Wie sehr sie das Thema beschäftigt, machte Tanja im Gespräch mit Promiflash deutlich. "Das [Einsamkeit] hatte ich nur einmal in einer Beziehung damals, aber das ist schon länger her. Und jetzt habe ich das wieder. Ich habe es ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum. Das ist ganz komisch, aber ich fühle mich sehr einsam. Verrückterweise", schilderte sie. Sie versucht auch, die Gründe für dieses Gefühl zu verstehen. Sowohl besondere Momente als auch den ganz gewöhnlichen Alltag mit ihrem Kind würde sie gerne mit jemandem teilen – idealerweise mit dessen Vater. Die aktuellen Umstände ließen ein solches Miteinander jedoch nicht zu. Allein ist die Sportlerin dennoch nicht: Ihre Familie sowie die Tanten und Onkel ihres Kindes seien für die beiden da, betonte sie. Deshalb zieht Tanja auch in Betracht, dass sie sich in das Gefühl hineinsteigert.

Hintergrund für ihre aktuelle Zurückhaltung gegenüber einer neuen Partnerschaft könnten ihre früheren Beziehungserfahrungen sein. Vor einigen Wochen hatte Tanja auf Instagram über eine vergangene Liebe gesprochen, ohne den Ex-Freund dabei namentlich zu nennen. Sie schilderte die Beziehung rückblickend als toxisch. "Ich habe irgendwann gecheckt, der hasst mich", sagte sie in dem Clip. Sogar bei Kleinigkeiten soll sich die Eifersucht gezeigt haben: Selbst seine eigenen Klamotten habe sie angeblich nicht tragen dürfen, weil er fand, dass sie ihr "besser" stünden als ihm. Krankhafte Eifersucht, ständige Kontrolle und wiederholte Demütigungen hätten ihren gemeinsamen Alltag geprägt. Rückblickend habe sich diese Phase für sie wie eine regelrechte Quälerei angefühlt, erklärte sie.

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Imago Tanja Makaric bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, August 2026

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin