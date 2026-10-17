Herzogin Meghan schwärmt vom "besten Job der Welt"

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Prinz Harry (42) hat Herzogin Meghan (45) am heutigen Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, ein überraschendes Statement zu ihrer Karriere abgegeben. Dabei stellte sie weder ihre Zeit als Schauspielerin noch ihre aktuellen Businessprojekte in den Vordergrund. Das Paar besuchte das Community Recording Studio im Nottinghamer Stadtteil St. Ann's, wo es bereits von einer großen Menschenmenge empfangen wurde. Bevor sie das Gebäude betraten, nahmen sich die beiden erst einmal Zeit für eine Gruppe von Kindergartenkindern aus der Region. Im Gespräch mit zwei Jungen verriet die zweifache Mutter, welche Aufgabe für sie an oberster Stelle steht: "Ich bin Mutter. Der beste Job der Welt." Zu sehen ist die Szene in einem Video eines Besuchers, das das Magazin Mirror verbreitete. Dabei lächelte Meghan die Kleinen an und stupste einen der Jungen liebevoll an. Anschließend nahmen sich Meghan und Harry rund 25 Minuten Zeit, schüttelten Hände und posierten für Fotos, bevor sie das gemeinnützige Tonstudio betraten.

Das Community Recording Studio wurde gegründet, um Jugendlichen den Einstieg in die Musikwelt und die Studiotechnik zu erleichtern. Mittlerweile gehören auch Sport, Mentoring-Programme und kreative Workshops zum Konzept. Prinz Harry unterstützt das Projekt bereits seit 2013. Zuletzt war er im September 2025 vor Ort, als er für die "WellChild Awards" nach England reiste. Damals spendete der Herzog stolze 1,1 Millionen Pfund (umgerechnet 1.297.736 Euro) an BBC Children in Need, die nun komplett in den Umbau des Studios fließen sollen. Der aktuelle Besuch untermauert somit seine über zehnjährige enge Bindung zu dieser Community in Nottingham. Im Anschluss stand für das Paar ein Besuch beim Himmah Hub auf dem Programm, einer Initiative gegen Lebensmittelarmut. Dort sollte Meghan Frauen wiedersehen, die vom Brand im Grenfell Tower betroffen waren. Mit ihnen hatte sie 2018 an dem Wohltätigkeitskochbuch "Together: Our Community Cookbook" gearbeitet.

Ende August kehrten Meghan und Harry zusammen mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach sechs Jahren in Kalifornien wieder nach Großbritannien zurück. Seit dem Umzug absolvierte der Herzog zwar schon einige Termine solo, doch seine Ehefrau hielt sich bislang komplett im Hintergrund. Der Besuch in Nottingham markiert somit das allererste Mal seit ihrer Rückkehr, dass das Paar wieder gemeinsam im Rampenlicht auftritt. Kurz nach ihrer Ankunft hatte ein Brief für Aufsehen gesorgt, der auf Anweisung von König Charles (77) verschickt worden war. Darin hieß es, Harry und Meghan seien in Großbritannien als "Privatpersonen" zu betrachten. Laut der Quelle kam diese Einordnung für die Sussexes überraschend. Öffentliche Termine nahm Harry dennoch weiterhin wahr: Er war unter anderem bei den ersten Invictus Spirit Awards in London zu Gast und besuchte die Spendengala "United for Freedom" zugunsten von Organisationen, die die Ukraine unterstützen.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prinz Harry besuchen das Himmah Hub in Nottingham

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, besucht den Himmah Hub in Nottingham