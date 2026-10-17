Iris hat für Danielas Schamlippen-OP kein Verständnis

Daniela Katzenberger (40) hat sich einer Schamlippenstraffung unterzogen – und erntet dafür ausgerechnet in der eigenen Familie Gegenwind. Wie RTL berichtet, kann ihre Mutter Iris Katzenberger (59) dem intimen Eingriff rein gar nichts abgewinnen und fragt ihre Tochter ziemlich irritiert: "Wer sieht denn das?" Im offenen Gespräch macht Daniela jedoch deutlich, dass nicht nur die Optik den Ausschlag für den intimen Eingriff gegeben habe. Vielmehr hätten ihr die Schamlippen auch beim Sport Beschwerden bereitet. Damit versucht der Realitystar, der skeptischen Mutter die Beweggründe für die Operation näherzubringen. Zu sehen ist die familiäre Meinungsverschiedenheit rund um den Start der neuen Staffel "Daniela Katzenberger". Die neuen Doppelfolgen laufen ab Freitag, dem 23. Oktober 2026, um 20:15 Uhr bei VOX. Wer nicht warten möchte, findet die Episoden jeweils schon eine Woche vorher bei RTL+.

Iris nimmt in dem Gespräch kein Blatt vor den Mund. "Ich hab dafür kein Verständnis", stellt sie laut RTL unmissverständlich klar. Korrekturen könne die Reality-TV-Bekanntheit grundsätzlich nachvollziehen, wenn jemand tatsächlich unter etwas leide. Bei einer Operation an dieser Körperstelle überwiegt bei ihr aber offenbar die Skepsis. Sogar Danielas Ehemann Lucas Cordalis (59) bringt sie ins Spiel und hakt nach: "Also, Lucas, ist der dran schuld?" Daniela weist die Zweifel an ihrer Entscheidung zurück: "Es hat mich gestört. Und ich schäme mich auch nicht." Für sie ergibt es keinen Sinn, ganz selbstverständlich über Bruststraffungen oder Schlupflider zu sprechen, Eingriffe im Intimbereich dagegen zu tabuisieren. Nur fünf Tage nach der OP ging es für die Blondine mit Familie und Freunden zum Campen an den Gardasee. Rückblickend urteilt sie über dieses Timing: "Ich hab schon echt viel Scheiß gemacht in meinem Leben. Aber das war so richtig die dümmste Idee des Jahrhunderts."

Der Skepsis ihrer Mutter begegnet Daniela mit reichlich Humor. Trocken erklärt sie, dass schließlich auch Schamlippen älter werden. Iris hat unterdessen schon mit dem Begriff an sich zu kämpfen und stöhnt: "Ach Gott, ich kann's gar nicht aussprechen." Daraufhin erklärt Daniela ihrer Mutter sachlich, wie die betreffenden Körperteile heißen. Lange ernst bleibt die Unterhaltung dennoch nicht, denn der familiäre Schlagabtausch geht direkt in die nächste Runde. Iris zieht einen Vergleich zu einer anderen Schönheitskorrektur und fragt: "Aber hat man Schlupflider in der Unterhose?" Die Reaktion der Reality-TV-Bekanntheit folgt prompt: "Hier sinkt das Niveau bis in die Unterhose."

Anzeige Anzeige

Imago Iris Katzenberger beim "Promi Big Brother" Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Imago Daniela Katzenberger bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022