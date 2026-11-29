Daniela Katzenberger (40) blickt auf eine keineswegs unbeschwerte Kindheit zurück – und findet dafür nun offene Worte. Im Gespräch mit Bild ließ die Kultblondine ihre jungen Jahre Revue passieren: Nach der Scheidung zog ihre alleinerziehende Mutter Iris Katzenberger (59) mit ihr ständig von einem Ort zum nächsten, sodass ein geregelter Alltag und ein traditionelles Familienleben in jener Phase kaum stattfanden. Oft habe sich Daniela auf sich allein gestellt gefühlt. Ihre Mutter sei nach der Trennung dauerhaft angespannt und mit der Situation überfordert gewesen. Wie sich ein stabiles und behütetes Zuhause anfühlt, lernte der Realitystar erst später kennen: durch ihren heutigen Ehemann Lucas Cordalis (59). Diese Erfahrung beeinflusst bis heute, wie sie selbst als Mutter handelt. Ihrer Tochter Sophia möchte Daniela vor allem eines schenken: Sicherheit und Geborgenheit.

"Bevor ich Lucas getroffen habe, wusste ich gar nicht, was eine normale Familie ist", gestand Daniela gegenüber dem Portal. Die schwierige Lage ihrer Mutter beschrieb sie ohne Umschweife: "Sie war chronisch angespannt und überfordert, dazu geschieden, und wir sind dauernd umgezogen." Auch regelmäßige und ausgewogene Mahlzeiten gehörten offenbar nicht zu ihrem Alltag. "Meine Ernährung bestand aus Milchschnitte, Dosenravioli und Mäcces-Juniortüte. Das Gesündeste in meiner Kindheit war die Gurke auf dem Burger", erzählte die TV-Bekanntheit. Ungeachtet dieser schmerzhaften Erinnerungen hegt Daniela, die vor Kurzem ihr Glücksgeheimnis verriet, keinerlei Groll gegen ihre Mutter. Vielmehr bringt sie großes Verständnis für Iris und deren damalige Lebensumstände auf. Gleichzeitig zieht sie für ihr eigenes Leben eine klare Grenze: "Ich glaube, Mama hat für ihre Verhältnisse alles gegeben. Aber genau das wollte ich für mein eigenes Kind niemals haben", stellte sie im Gespräch mit Bild klar.

Die Kindheit ihres Mannes war für Daniela ein echter Gegenentwurf zu ihren eigenen Erfahrungen. "Lucas hat das klassische Familienbild vorgelebt bekommen: liebevoller Vater, Mutter zu Hause. Es wurde viel Zeit in der Natur verbracht und es wurden Mathehausaufgaben kontrolliert", schilderte sie. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2016 leben Daniela und Lucas mittlerweile gemeinsam mit Tochter Sophia auf Mallorca. Im privaten Umfeld ihrer Familie kann die Blondine eigenen Angaben zufolge ihre öffentliche Kunstfigur ablegen und völlig authentisch sein. Was die Kindererziehung betrifft, schlagen die beiden jedoch verschiedene Wege ein, die laut Daniela hervorragend harmonieren: Während der Sänger eher auf traditionelle Familienwerte setzt, räumt sie ihrer Tochter größere Freiräume ein und verzichtet weitgehend auf strenge Vorgaben. Für die Zukunft hat Daniela einen klaren Wunsch: "Irgendwann ist Sophia 18, macht ihr eigenes Ding – und dann will ich immer noch ihre Freundin sein und nicht die nervige Mutter, die man endlich los ist."

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

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Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit Daniela Katzenberger und ihrer Tochter Sophia, Dezember 2024

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