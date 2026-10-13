Intim-OP: Daniela Katzenberger ließ Schamlippen straffen

Daniela Katzenberger (40) nimmt beim Thema Beauty kein Blatt vor den Mund – nicht einmal, wenn es um ihren Intimbereich geht. Gegenüber Bild verriet der Realitystar jetzt, dass sie sich Anfang März dieses Jahres in Köln bei Ärztin Sonja Kessler die äußeren Schamlippen straffen ließ. Rund 3.000 Euro kostete sie der Eingriff. Nach ihrem Gewichtsverlust von etwa elf Kilogramm und durch den natürlichen Alterungsprozess hatte sich ihr Intimbereich verändert. Besonders beim Trampolinspringen sei ihr das aufgefallen. "Aus meinen Schamlippen war komplett die Luft raus, wie bei einem platten Reifen!", beschreibt Daniela die Veränderung gewohnt unverblümt. Und sie legt nach: "Das waren keine Lippen mehr, sondern nur noch Lappen!" Lange überlegen musste sie offenbar nicht, ob sie das Geld für die Operation ausgeben wollte. "Handtasche kaufen oder Schamlippen straffen. Ich hab mich für meine Lippen entschieden, weil es mich gestört hat", erklärt sie.

Die Zeit nach dem Eingriff hatte es allerdings in sich. Ausgerechnet während der Erholungsphase stand ein Familienurlaub auf einem Campingplatz am Gardasee an. An entspanntes Herumlaufen war für Daniela zunächst nicht zu denken. "Da bin ich dann zwischen Zelten und Wohnmobilen herumgehumpelt", erinnert sie sich gegenüber Bild. Besonders schmerzhaft seien die Toilettengänge gewesen: "Ich bin beim Pipimachen jedes Mal zehn Tode gestorben, weil das durch die Narbe so weh tat." Trotz dieser unangenehmen Erfahrung bereut die Kultblondine ihre Entscheidung nicht. Mit ihrer Offenheit möchte sie vielmehr andere Frauen dazu ermutigen, ungezwungener über ihren Intimbereich zu sprechen. Eine passende Bezeichnung für ihre neue Rolle hat sie auch schon parat: "Ich fühle mich gerade wie eine Vagina-Verfechterin, jetzt bin ich eine Pussy-Patriotin." Wie es ihr beim Campingurlaub erging, können die Zuschauer bald selbst verfolgen. Die Reise bildet den Auftakt der neuen Folgen ihrer Realityshow "Daniela Katzenberger", die ab dem 23. Oktober bei VOX und auf RTL+ zu sehen sind.

Wer das Ergebnis der Operation begutachten darf, ist allerdings schnell gesagt: Daniela selbst und ihr Ehemann Lucas Cordalis (59). Mehr braucht es ihrer Meinung nach auch nicht. "Klar sehen die nur ich und Lucas, aber das sind immerhin schon zwei Menschen, für die es sich lohnt, gut auszusehen", stellt sie gegenüber Bild klar. Dass Daniela so offen über Schönheitsbehandlungen spricht, dürfte ihre Fans kaum überraschen. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte sie auf Instagram einen Zusammenschnitt ihrer bisherigen Beautyeingriffe und nahm sich dabei selbst auf die Schippe. Auch Kritik an ihrem Umgang mit Schönheitsoperationen begegnete sie mit Humor. Über ihre Entscheidung, sich erneut unters Messer zu legen, macht sie jedenfalls kein Geheimnis.

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Imago Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

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Imago Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis bei der Bertelsmann Party 2025

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Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024