Nach Absage: Timur Ülkers Hochzeit weiterhin nicht geplant

Bei Timur Ülker (37) und seiner Verlobten Caroline Steinhof kriselt es derzeit gewaltig. Nach 13 gemeinsamen Jahren liegt die bereits im August abgesagte Hochzeit weiterhin auf Eis. Gegenüber Bild bestätigte der GZSZ-Star nun, dass zwischen ihm und Caroline ungelöste Konflikte stehen. "Caro und ich liegen gerade im Clinch. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, die wir bisher nicht klären konnten. Da muss man halt gucken, wie wir damit umgehen", erklärte der Schauspieler. Einen neuen Termin für die Eheschließung gibt es bislang nicht. "Unsere Hochzeit ist erst mal gecancelt. Ich habe das Gefühl, je weiter sie nach hinten rutscht, desto aussichtsloser wird das Ganze", gab Timur zu.

Dabei hätte eigentlich alles anders laufen sollen: Die standesamtliche Trauung war für September 2026 geplant, im Sommer 2027 sollte die große Feier folgen. Die Einladungen waren bereits verschickt, bevor das Paar einen Rückzieher machte. "Eine Beziehung ist ja immer ein Auf und Ab. Gerade fühlt sich eine Hochzeit irgendwie nicht richtig an", schilderte Timur jetzt gegenüber der Bild-Zeitung. Bereits nach der Absage im August hatte er mehrere Belastungen angesprochen, die das Paar an seine Grenzen gebracht hätten: den laufenden Hausbau, mangelnde Unterstützung bei der Hochzeitsplanung, den Familienalltag mit zwei Kindern sowie eine Notoperation an der Leiste.

Timur und Caroline sind seit 13 Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Nur bis zum Traualtar haben sie es bislang noch nicht geschafft. Der Schauspieler möchte nun zunächst an sich selbst arbeiten und zieht dafür sogar professionelle Hilfe in Betracht. "Ich glaube, ich brauche einfach einen Therapeuten für mich als Mensch, der so viel in seiner Kindheit erlebt hat. Das muss vielleicht erst mal die Aufgabe sein", erklärte er gegenüber Bild. Trotz der angespannten Lage stellte Timur klar: Eine Trennung sei für ihn aktuell "sehr weit weg". Seiner Verlobten habe er versprochen, an sich zu arbeiten. Der Gang vor den Traualtar muss also schlichtweg noch warten.

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IMAGO / Eventflash Timur Ülker im Januar 2025

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Instagram / timuruelker Caroline Steinhof und Timur Ülker, Liebespaar

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