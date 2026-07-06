Adoptiert: Timur Ülker und Caro haben einen neuen Vierbeiner

Mitten in den Hochzeitsvorbereitungen hat GZSZ-Schauspieler Timur Ülker (36) seinem Zuhause gemeinsam mit seiner Verlobten Caro ein neues Familienmitglied hinzugefügt – allerdings auf vier Pfoten. Der dreijährige Malteser-Pudel-Mix Coffee stammt aus einem Tierheim in Spanien, wo er völlig verwahrlost abgegeben worden war, weil seine Vorbesitzer laut Timur offenbar "keinen Bock mehr" auf den aktiven Rüden hatten. Mit komplett verfilztem Fell hörte Coffee irgendwann auf zu fressen. Als der Tierschutz bei der Familie Alarm schlug, handelte das Paar schnell – obwohl die Hochzeit in wenigen Wochen ansteht.

Die Adoption verlief allerdings nicht ganz ohne Komplikationen: Als Coffee in Deutschland ankam, feierte Caro zeitgleich ihren Junggesellinnenabschied in Hamburg. Timur musste den verängstigten Hund früh morgens allein abholen. "Ich war ehrlich gesagt gar nicht in der Stimmung und ein bisschen eingeschnappt. Ich dachte nur: Ich hole jetzt den Hund", sagt Timur in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Doch die Skepsis verflog schnell: Im Auto kletterte Coffee auf Timurs Schoß, und spätestens als er ihn abends im Bett nonstop ableckte, war es um den Schauspieler geschehen. Auch Caro musste sich das Vertrauen des Rüden erst erarbeiten: "Ich war schon traurig, dass er mich erst gar nicht beachtet hat. Ich habe ihn dann einen Tag lang komplett mit Leckerchen und Kuscheln verwöhnt. Nach zwei Tagen hatte ich ihn", erzählt sie. Inzwischen tobt Coffee ausgelassen mit den Kindern durch den Garten.

Der Neuzugang füllt eine Lücke, die der Tod von Hündin Avani im vergangenen August hinterlassen hatte. Die einäugige Französische Bulldogge war einst aus einer ungarischen Tötungsstation gerettet worden und verstarb an einem Milztumor. "Hier war einfach eine Lücke", sagt Caro bewegt. Timur und Caro haben außerdem noch Hündin Kimi, die Coffee im Haushalt klar zeigt, wer das Sagen hat. Für das Paar steht nach der Erfahrung mit Coffee aber eines fest: "Man muss nicht immer einen Welpen kaufen. Im Tierschutz warten so viele tolle Seelen", betonen beide.

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RTL Timur Ülker mit seiner Verlobten Caro, seinem Sohn und den beiden Hunden

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RTL Timur Ülker mit Hund Coffee

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RTL Timur Ülker mit seiner Verlobten Caro, seinem Sohn und den beiden Hunden