Hochzeit abgesagt: Timur Ülker spricht über die Liebeskrise

GZSZ-Star Timur Ülker (37) und seine Langzeitpartnerin Caroline Steinhof stecken in einer Liebeskrise. Ihre für dieses Jahr geplante Hochzeit sagten die Eltern zweier Kinder bereits Mitte August vorerst ab. Eine Trennung kommt für den Schauspieler dennoch nicht infrage, wie er nun am Rande eines Charityevents gegenüber RTL deutlich machte: "Caro ist und bleibt der Mensch, mit dem ich alt werden möchte." Den komplizierten Lebensabschnitt will Timur nun nutzen, um an sich selbst zu arbeiten. "Und ich will mir dafür auch Hilfe holen", erklärte er weiter. Sich professionelle Unterstützung zu suchen, sieht der Musiker dabei keineswegs als Schwäche an, sondern als wichtigen Schritt auf dem Weg nach vorne.

Vorerst steht eine Trauung für Timur und Caroline jedoch nicht mehr auf dem Plan. "Die Hochzeit ist gerade kein Thema", stellte der Schauspieler im Gespräch mit RTL klar. Bevor sich die beiden das Jawort geben, möchten sie herausfinden, was trotz ihrer Liebe zwischen ihnen steht. Daher gibt es aktuell auch keinen Ersatztermin für die abgesagte Feier. Sollte das Paar seine Hochzeitspläne später wieder aufnehmen, soll die Entscheidung ohne Zweifel fallen: "Wenn wir irgendwann Ja sagen, dann mit vollem Herzen." Die ursprünglichen Pläne hatten die beiden gestoppt, nachdem die Vorfreude verflogen war und sich der große Tag für sie nur noch wie eine Aufgabe anfühlte. Mit der Krise geht das Paar bewusst offen um. "Ich hätte auch einfach gar nichts sagen können. Aber ich will nicht so tun, als wäre bei uns alles perfekt", erklärte der Schauspieler.

Timur und Caroline sind seit mittlerweile 13 Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Laut dem Schauspieler mussten sie während ihrer langen Beziehung schon andere schwierige Phasen bewältigen. Auch vor der Absage der Hochzeit hatten sie wochenlang denselben Gedanken im Kopf – ausgesprochen hatte ihn zunächst aber keiner von beiden, aus Sorge, den anderen zu enttäuschen. Zuletzt hatte Timur deutlich gemacht, dass zwischen ihm und Caroline weiterhin Meinungsverschiedenheiten und ungelöste Konflikte stehen. Wie das Paar künftig mit diesen Problemen umgehen will, soll nun zuerst geklärt werden.

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Instagram / timuruelker Caroline Steinhof und Timur Ülker, Oktober 2024

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RTL Timur Ülker mit Hund Coffee

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Instagram / timuruelker Timur Ülker, Caroline und ihre gemeinsamen Kids