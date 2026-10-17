Sieben Eistees: Kourtney Kardashian musste ins Auto pinkeln

Kourtney Kardashian (47) hat in der neuesten Folge der Hulu-Realityshow The Kardashians nun ein kurioses Missgeschick ausgeplaudert. Sie erzählte ihrer Schwester Kim Kardashian (45) von einem Moment, in dem ihre Blase einfach nicht mehr mitspielte. "Ich habe beim Mittagessen sieben Eistees getrunken und war danach auf dem Freeway", verriet Kourtney. Auf der Autobahn fand sie jedoch keine Möglichkeit, rechtzeitig eine Toilette aufzusuchen. Also griff sie zu einer ungewöhnlichen Notlösung und erleichterte sich kurzerhand direkt auf dem Autositz.

Doch damit war die unangenehme Situation noch nicht ausgestanden: Anschließend fuhr Kourtney weiter zum Geschäft ihrer Familie, wo ihre Schicht anstand. Im hinteren Bereich des Ladens machte sie sich notdürftig sauber. "Ich ging hinein und wusch mich. Meine Unterwäsche habe ich weggeworfen", erinnerte sie sich an den Vorfall. Für Kourtney dürfte der Tag damit wohl anders verlaufen sein als geplant. Weitere Einblicke in den Alltag des Kardashian-Clans gibt es jetzt in den neuen Folgen von "The Kardashians" auf Disney+.

Dass solche Themen in der berühmten Familie kein Tabu sind, zeigte sich bereits in früheren Episoden. Kim sprach schon 2022 in der Serie über ihre ausgeprägte "Pinkel-Angst". Für längere Autofahrten hat die Unternehmerin inzwischen vorgesorgt: Sie führt immer einen Becher und Feuchttücher im Auto mit. Bei einer gemeinsamen Fahrt nach Palm Springs soll sich ihre Mutter Kris Jenner (70) angesichts dieser ungewöhnlichen Ausstattung sogar beinahe übergeben haben. Auch Schwester Kendall Jenner (30) musste schon improvisieren: Auf dem Weg zur Met Gala 2022 erlitt sie eine Panikattacke und musste sich in einen Eimer erleichtern.

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Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Star

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Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

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Getty Images Kendall Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA, Los Angeles

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