Eine Ehe ohne romantische Gefühle? Für Khloé Kardashian (42) wäre das offenbar kein Problem. In einer neuen Episode der Reality-Serie The Kardashians kommt die Unternehmerin mit Colt Paulsen ins Gespräch, der als Influencer bekannt ist und offen schwul lebt. Dabei macht Colt der zweifachen Mutter einen ziemlich ungewöhnlichen Vorschlag. Zunächst erklärt er, dass in ihrem Leben seiner Ansicht nach "ein Mann" fehle. Anschließend bietet er sich kurzerhand selbst als möglichen Ehemann an. "Wenn du jemals eine Lavendelehe eingehen willst ... ich bin hier", lässt er Khloé wissen. Mit einer derart positiven Reaktion dürfte er allerdings kaum gerechnet haben. Denn die 42-Jährige findet die Idee offensichtlich großartig. Ohne lange zu überlegen, erklärt sie, für eine solche Verbindung "jederzeit" zu haben zu sein.

Ursprünglich dienten sogenannte Lavendelehen dazu, die Homosexualität eines oder beider Ehepartner vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Heute wird der Begriff auch für Vernunftehen verwendet, bei denen gegenseitige Unterstützung statt romantischer Liebe im Vordergrund steht. Die Unternehmerin hat offenbar schon früher überlegt, ob dieses Beziehungsmodell für sie infrage kommen könnte. Im Einzelinterview der Sendung verrät sie jedoch, weshalb sie bislang gezögert hat: Sie möchte nicht noch für einen weiteren Menschen Verantwortung übernehmen müssen. Sollte sie tatsächlich heiraten, müsste sich die Verbindung für sie also lohnen. Und dabei hat Khloé eine ganz konkrete Vorstellung. "Ich meine, es hängt davon ab, was dieser schwule Mann für mich tun kann. Also, lässt du mich jeden Tag hübsch aussehen? Abgemacht. Mehr braucht es nicht", stellt sie klar. Ein tägliches Beautystyling wäre für sie somit offenbar ein überzeugendes Argument.

Wie Khloé selbst verriet, ist sie seit mehreren Jahren Single – und das ganz bewusst. Die Schwester von Kim Kardashian (46) konzentriere sich lieber auf ihre Familie, als sich auf die Suche nach einer neuen Liebe zu begeben. Seit der Geburt ihres mittlerweile vierjährigen Sohnes Tatum habe sie weder Männer gedatet noch Sex gehabt. Darunter leide sie keineswegs. Vielmehr genieße sie es, für Tatum und dessen ältere Schwester True da zu sein. Besonders wichtig sei ihr, die gemeinsame Zeit während der Kindheit ihrer Kinder bewusst auszukosten. Deshalb übernehme Khloé alltägliche Aufgaben wie das tägliche Fahren ihrer Kinder selbst und lege großen Wert auf gemeinsame Abendessen. Beide Kinder stammen aus ihrer früheren Beziehung mit Tristan Thompson (35). Mit dem ehemaligen Basketballspieler ist die Realitybekanntheit inzwischen nicht mehr zusammen.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

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Getty Images Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

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