Panikattacke vor Met Gala: Kendall Jenner pinkelte in Eimer

Kendall Jenner (27) überrascht ihre Fans mit einer intimen Geschichte! Auch das Supermodel besuchte in diesem Jahr wieder die prestigeträchtige Met Gala. Für ihren großen Auftritt wählte sie ein schwarzes Rüschenkleid mit XXL-Schleppe der Luxusmarke Prada – und bot am Ende ein spektakuläres Bild auf dem roten Teppich. Doch so glamourös ihr Walk nach außen hin wirkte, die Vorgeschichte dazu war es nicht: Kendall hatte kurz vor der Met Gala eine Panikattacke und musste in einen Eimer pinkeln!

Das war jetzt in der neusten Folge ihrer Realityshow The Kardashians zu sehen. Die Beauty befand sich gerade mit ihrem Stylingteam auf dem Weg zur Gala, als sie eine Panikattacke überrollte. Um sich zu beruhigen, benötigte Kendall etwas zu trinken – und eine Toilettenpause. Das hat sich in der fahrenden Limousine aber als schwierig herausgestellt. "Haben wir vielleicht einen Kübel? Das ist so schrecklich für denjenigen, der sich später um mein Pipi kümmern muss. Es tut mir so leid!", betonte das Model. Dann hockte sie sich tatsächlich über einen Eimer voller Eis und erleichterte sich, nachdem sie ihr Team noch gebeten hatte, die Musik wegen der Geräusche aufzudrehen.

Nach der vollbrachten Tat verkündete Kendall aufgebracht, aber amüsiert: "Es ist überall in meiner Unterwäsche! Ich habe Pipi auf dem Fuß! Aber wen schert es?" Rückblickend sei es die "beste Entscheidung überhaupt" gewesen, sich noch im Auto zu erleichtern. Auf der Veranstaltung wäre es ihr wegen der XXL-Robe nicht möglich gewesen, auf die Toilette zu gehen. Kendall entschuldigte sich nach der Aktion noch mehrfach bei ihren Mitarbeitern – und bei Prada, weil sie in dem maßangefertigten Kleid pinkeln musste.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2022

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2022

