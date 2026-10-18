Blutgerinnsel: Box-Star Denis Boytsov stirbt mit 40 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Welt des Boxsports: Der frühere Schwergewichtler Denis Boytsov ist am Samstag im Alter von nur 40 Jahren in Berlin gestorben. Wie Bild unter Berufung auf das Sportzentrum der russischen Region Orjol berichtet, wird ein losgelöstes Blutgerinnsel als mögliche Todesursache vermutet. Der Russe galt einst als eine der größten Hoffnungen seines Landes im Schwergewicht und hatte in Deutschland den Großteil seiner Profikarriere bestritten. Sein Tod überschattet ein Drama, das sich bereits vor elf Jahren abspielte: Damals veränderte ein folgenschweres Unglück in einem Berliner U-Bahn-Tunnel sein Leben von jetzt auf gleich komplett. Nach diesem schrecklichen Vorfall stieg der Boxer nie wieder in den Ring und zog sich fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt hat sein Lebensweg ein trauriges, endgültiges Ende gefunden.

Rein sportlich liest sich seine Karriere absolut beeindruckend: Aus 37 Profikämpfen ging er sage und schreibe 36 Mal als Sieger hervor. Der Schwergewichtskämpfer stand in Deutschland bei den renommierten Boxställen Universum und Sauerland unter Vertrag, wo er schnell als Riesentalent von sich reden machte. Im Sommer 2013 feierte er den absoluten Höhepunkt seiner Laufbahn: Der Verband WBO listete ihn auf Platz eins der Weltrangliste – direkt hinter dem damaligen Champion Wladimir Klitschko (50). Ein Titelkampf schien damit zum Greifen nah. Doch dann kam die überraschende Niederlage gegen Alex Leapai, die das geplante WM-Duell platzen ließ. Zwar folgten danach noch weitere Siege, die Rückkehr in die absolute Weltspitze des Schwergewichts gelang dem Russen jedoch nicht mehr.

Im Frühjahr 2015 ereignete sich schließlich jenes Drama, das das Leben des Boxers für immer prägen sollte. Den damals 29-jährigen Sportler fand man bewusstlos und mit schweren Kopfverletzungen auf den Gleisen in einem Berliner U-Bahn-Tunnel. Trotz mehrerer Notoperationen trug er eine dauerhafte, schwerste Behinderung davon. Seit dem Unfall konnte er weder gehen noch sprechen und benötigte Pflege rund um die Uhr. Die Ermittlungsbehörden gingen laut dem Newsportal von einem Unfall aus – die genauen Umstände dessen, was in jener Nacht in dem Tunnel geschah, konnten allerdings nie vollständig aufgeklärt werden. Mehr als elf Jahre lebte Denis mit den schweren gesundheitlichen Folgen des Unglücks, ehe er nun in Berlin verstarb.

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Imago Denis Boytsov im Schwergewichtskampf gegen George Arias in der EWE Arena Oldenburg, 6. Dezember 2014

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Imago Denis Boytsov siegt bei der Universum Box Promotion im Elysee Grand Hotel Hamburg am 28. Januar 2012

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Imago Denis Boytsov in Bamberg am 20.11.2013